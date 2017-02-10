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Искусствовед объяснил загадочную улыбку Моны Лизы сифилисомИскусствовед объяснил загадочную улыбку Моны Лизы сифилисом

Прогноз погоды: в Бишкеке ночью снег, днем без осадков

Источник:
http://knews.kg/2017/02/progno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409175-ru.html

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В Бишкеке днем без осадков – прогноз погоды на 10 февраля

10 февраля 2017, 8:33       Комментарии

По данным Кыргызгидромета, в Бишкеке 10 февраля ночью возможен слабый снег, днем без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. 11 февраля ночью без осадков. 11 февраля днем и 12 февраля ночью возможен слабый снег. 12 февраля днем без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
<table border="1"> <tr> <td>10 февраля</td> <td>11 февраля</td> <td>12 февраля</td> </tr> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днем</td> <td>Ночью</td> <td>Днем</td> <td>Ночью</td> <td>Днем</td> </tr> <tr> <td> -4°…-6°</td> <td>0°…+2°</td> <td>-4°…-6°</td> <td>0°…-2°</td> <td>-6°…-8°</td> <td>-1°…-3°</td> </tr> </table>

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