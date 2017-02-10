Чтобы получить учебные визы в Китай, студентам необходимо поторопиться

10 февраля 2017, 8:02 Комментарии

Сотрудники Департамента консульской службы со своими коллегами с Посольства Китая обсудили сложившуюся ситуацию со студентами, не получившими учебные визы для въезда в КНР. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР

В ходе состоявшихся переговоров, китайская сторона проинформировала о том, что студенты-граждане КР смогут подать документы на получение студенческих виз с 10 февраля по 1 марта в понедельник, среду и пятницу с 15:00 до 17:00 часов.

Особо отмечено, что количество приёма заявлений, исходя из технических возможностей консульского отдела Посольства КНР, будет составлять до 20 заявлений в день в порядке живой очереди. Студентам же необходимо иметь соответствующие документы, в том числе письмо-подтверждение от китайских ВУЗов.

В этой связи, МИД настоятельно рекомендует, студентов, намеревающихся пройти обучение в КНР, своевременно обратиться в Посольство КНР в указанные дни и время его работы.

Напомним, утром 30 августа в посольстве Китая террорист-смертник, протаранив ворота на авто, взорвал себя вместе с транспортом. В результате террорист погиб на месте, трое работников посольства получили ранения. После взрыва посольство временно прекратило процедуру оформления виз.

Около 300 студентов, обучающихся в КНР, не смогли вовремя поехать на учебу и проводили митинги и пресс-конференции.

В октябре прошлого года, часть кыргызстанских студентов все же получила визу для продолжения обучения в Китае.