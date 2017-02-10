Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4465 (+0.0192) 
Евро: 74.3043 (+0.2948) 
Золото: 39.92 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Negatiff: Осужденный зашил себе рот в СИЗО-1Negatiff: Осужденный зашил себе рот в СИЗО-1Positiff: Ученик из Ак-Талы придумал, как животноводам заряжать телефоны на джайлооPositiff: Ученик из Ак-Талы придумал, как животноводам заряжать телефоны на джайлоо

Чтобы получить учебные визы в Китай, студентам необходимо поторопиться

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355154_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409174-ru.html

Похожие новости

Необходимо решить вопрос открытия II фазы проекта реализации "Устойчивое развитие Иссык-Куля", затягивающегося по различным причинам, - С.Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков напомнил губернаторам о необходимости завершить все работы по убойным цехам

ГКНБ нашел три учебные мины и магазины от пулеметов в мусорном баке в Бишкеке

ГКНБ: В Бишкеке обнаружены учебные взрывные устройства

В мусорном баке возле Орто-Сайского рынка нашли учебную мину

10 февраля 2017, 8:02       Комментарии

Сотрудники Департамента консульской службы со своими коллегами с Посольства Китая обсудили сложившуюся ситуацию со студентами, не получившими учебные визы для въезда в КНР. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР
В ходе состоявшихся переговоров, китайская сторона проинформировала о том, что студенты-граждане КР смогут подать документы на получение студенческих виз с 10 февраля по 1 марта в понедельник, среду и пятницу с 15:00 до 17:00 часов.
Особо отмечено, что количество приёма заявлений, исходя из технических возможностей консульского отдела Посольства КНР, будет составлять до 20 заявлений в день в порядке живой очереди. Студентам же необходимо иметь соответствующие документы, в том числе письмо-подтверждение от китайских ВУЗов.
В этой связи, МИД настоятельно рекомендует, студентов, намеревающихся пройти обучение в КНР, своевременно обратиться в Посольство КНР в указанные дни и время его работы.
Напомним, утром 30 августа в посольстве Китая террорист-смертник, протаранив ворота на авто, взорвал себя вместе с транспортом. В результате террорист погиб на месте, трое работников посольства получили ранения. После взрыва посольство временно прекратило процедуру оформления виз.
Около 300 студентов, обучающихся в КНР, не смогли вовремя поехать на учебу и проводили митинги и пресс-конференции.
В октябре прошлого года, часть кыргызстанских студентов все же получила визу для продолжения обучения в Китае.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум