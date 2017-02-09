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Искусствовед объяснил загадочную улыбку Моны Лизы сифилисом

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355121_is...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409173-ru.html

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10 февраля 2017, 8:11       Комментарии

Секрет загадочной улыбки модели, позировавшей для картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи, кроется в ее заболевании сифилисом. Так полагает британский искусствовед Джонатан Джонс. Как пишет Лента.ру, го исследование опубликовано в The Guardian.
"Джоконда" считается портретом Лизы Герардини, супруги торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо. По свидетельствам, сохранившимся в бухгалтерских книгах флорентийского монастыря, женщина покупала в местной аптеке acqua di chiocciole - воду улиток, которую в то время использовали для лечения сифилиса.
Джонс отмечает, что в 1503 году, когда Герардини позировала для да Винчи, сифилис был чрезвычайно распространенным заболеванием в Европе. Считается, что инфекцию в Старый свет завезли участники экспедиций в Америку в 1492 году.
Искусствовед также добавляет, что пейзаж, послуживший фоном для картины, намекает на происхождение загадки Моны Лизы. По его мнению, за плечами модели изображено море, из-за которого виднеются горы - символ Нового света, то есть источника сифилиса, привезенного мореплавателями.
В апреле 2016-го итальянский ученый Сильвано Винчети предположил, что на полотне "Джоконда" живописец изобразил андрогина - полумужчину, полуженщину. В портрете Лизы Герардини он нашел черты предполагаемого любовника художника и его подмастерья Джана Джакомо Капротти, больше известного как Салаи (Дьяволенок).
Полное название "Моны Лизы", или "Джоконды", - "Портрет госпожи Лизы Джокондо". Картина написана Леонардо да Винчи в 1503-1505 годах.

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