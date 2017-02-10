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Positiff: Ученик из Ак-Талы придумал, как животноводам заряжать телефоны на джайлоо

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409172-ru.html

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10 февраля 2017, 8:01       Комментарии

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Температура воздуха:
Чуйская область
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днем: -3...+2
Таласская область
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днем: -3...+2
Баткенская область
ночью: -2...-7
днем: +1...+6
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -2...-7
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Иссык-Кульская область
ночью: -6...-11
днем: 0...+5
Нарынская область
ночью: -23...-28
днем: -9...-14
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