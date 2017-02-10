Positiff: Ученик из Ак-Талы придумал, как животноводам заряжать телефоны на джайлоо

10 февраля 2017, 8:01 Комментарии
Доброе утро, дорогие читатели! Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить за минувшие сутки...
Ученик из Ак-Талы придумал, как животноводам заряжать телефоны на джайлоо.
На сегодняшний день в Кыргызстане 803 больных получают гемодиализное лечение за счет государства.
Айсулуу Тыныбекова занимает 5 место в рейтинге сильнейших борцов мира.
В Кара-Суу 56-летний Р.Кенешов построил 2-комнатный дом для экс-сотрудника милиции, оставшегося без семьи.
Прогноз погоды по Кыргызстану на 10 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской областей снег.
В Ошской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -3...-8
днем: -3...+2
Таласская область
ночью: -4...-9
днем: -3...+2
Баткенская область
ночью: -2...-7
днем: +1...+6
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: -2...-7
днем: +1...+6
Иссык-Кульская область
ночью: -6...-11
днем: 0...+5
Нарынская область
ночью: -23...-28
днем: -9...-14
В Бишкеке ночью возможен слабый снег, днем без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -4...-6, максимальная температура воздуха днем 0...+2.