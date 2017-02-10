Правительство Германии продолжит реализацию программы по поддержке судебной реформы в Кыргызстане

10 февраля 2017, 4:39 Комментарии

Министр юстиции Кыргызстана Уран Ахметов 9 февраля провел встречу с представителями Германского общества международного сотрудничества (GIZ).

Как сообщила пресс-служба Минюста, в ходе встречи стороны обсудили результаты деятельности программы, направленной на поддержку правовой и судебной реформы в странах Центральной Азии, в том числе и Кыргызстане. Представители организации проинформировали, что правительство Германии планирует продолжить реализацию названной программы до 2021 года. В свою очередь министр юстиции Уран Ахметов подчеркнул значимость текущей деятельности GIZ, а также отметил необходимость определения приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества.

Далее глава Минюста проинформировал участников встречи о разработке новых законопроектов и создании независимых и квалифицированных органов правосудия. Министр сообщил о методах реализации закона Кыргызской Республики "О гарантированной государством юридической помощи", закона КР "Об основах административной деятельности", закона КР "Об общественных советах государственных органов", и в целом о повышении уровня правовой грамотности населения страны.

В завершение встречи стороны выразили готовность к активной совместной работе по реализации правовых реформ в Кыргызстане.

От имени организации во встрече участвовали старший технической советник GIZ Лотар Ян, эксперт GIZ Тильманн Шнайдер, юрист GIZ Татьяна Крюгер, советник региональной программы GIZ Мария Краузенбёк, ключевой эксперт GIZ в проекте Европейского Союза Сандра Хорина и национальный координатор региональной программы GIZ в Кыргызстане Рустам Мадалиев.