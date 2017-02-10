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В системе исполнения наказаний работают 4 тыс. сотрудниковВ системе исполнения наказаний работают 4 тыс. сотрудников

Правительство Германии продолжит реализацию программы по поддержке судебной реформы в Кыргызстане

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409171-ru.html

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10 февраля 2017, 4:39       Комментарии

Министр юстиции Кыргызстана Уран Ахметов 9 февраля провел встречу с представителями Германского общества международного сотрудничества (GIZ).
Как сообщила пресс-служба Минюста, в ходе встречи стороны обсудили результаты деятельности программы, направленной на поддержку правовой и судебной реформы в странах Центральной Азии, в том числе и Кыргызстане. Представители организации проинформировали, что правительство Германии планирует продолжить реализацию названной программы до 2021 года. В свою очередь министр юстиции Уран Ахметов подчеркнул значимость текущей деятельности GIZ, а также отметил необходимость определения приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества.
Далее глава Минюста проинформировал участников встречи о разработке новых законопроектов и создании независимых и квалифицированных органов правосудия. Министр сообщил о методах реализации закона Кыргызской Республики "О гарантированной государством юридической помощи", закона КР "Об основах административной деятельности", закона КР "Об общественных советах государственных органов", и в целом о повышении уровня правовой грамотности населения страны.
В завершение встречи стороны выразили готовность к активной совместной работе по реализации правовых реформ в Кыргызстане.
От имени организации во встрече участвовали старший технической советник GIZ Лотар Ян, эксперт GIZ Тильманн Шнайдер, юрист GIZ Татьяна Крюгер, советник региональной программы GIZ Мария Краузенбёк, ключевой эксперт GIZ в проекте Европейского Союза Сандра Хорина и национальный координатор региональной программы GIZ в Кыргызстане Рустам Мадалиев.

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