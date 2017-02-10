В системе исполнения наказаний работают 4 тыс. сотрудников

10 февраля 2017, 3:24 Комментарии

В системе Государственной службы исполнения наказаний работают 4 тыс. сотрудников. Об этом 9 февраля на онлайн-конференции в агентстве АКИpress сказал глава службы Таалайбек Жапаров.

"У нас есть служба, которая занимается конвоированием и охраной осужденных. Это солдаты-срочники. Если считать вместе с ними, то у нас в системе работают 4 тыс. сотрудников. На сегодняшний день этого достаточно и, думаю, не стоит идти в сторону увеличения", - сказал он.

По словам Т.Жапарова, идет критика, что на одного осужденного должен быть один сотрудник ГСИН. "Но я не сторонник увеличения штата. Мы от количества должны идти к качеству", - сказал он.