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В Ошской области зарегистрирована 41 автошкола (список)В Ошской области зарегистрирована 41 автошкола (список)

В системе исполнения наказаний работают 4 тыс. сотрудников

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409170-ru.html

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10 февраля 2017, 3:24       Комментарии

В системе Государственной службы исполнения наказаний работают 4 тыс. сотрудников. Об этом 9 февраля на онлайн-конференции в агентстве АКИpress сказал глава службы Таалайбек Жапаров.
"У нас есть служба, которая занимается конвоированием и охраной осужденных. Это солдаты-срочники. Если считать вместе с ними, то у нас в системе работают 4 тыс. сотрудников. На сегодняшний день этого достаточно и, думаю, не стоит идти в сторону увеличения", - сказал он.
По словам Т.Жапарова, идет критика, что на одного осужденного должен быть один сотрудник ГСИН. "Но я не сторонник увеличения штата. Мы от количества должны идти к качеству", - сказал он.

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