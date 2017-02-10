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ГСИН хочет ужесточить наказание за побеги из мест лишения свободы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409168-ru.html

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10 февраля 2017, 1:13       Комментарии

Госслужба исполнения наказаний хочет ужесточить наказание за побеги из мест лишения свободы.
Как сообщил глава ГСИН Таалайбек Жапаров в ходе онлайн-конференции АКИpress, колония-поселения предоставляет возможность осужденным работать вне территории колонии. При этом осужденные должны еженедельно приходить и проходить проверку.
"Осужденные бывают разные: у кого-то нет места жительства, кто-то болеет. Они выходят и могут проигнорировать проверку. До определенного времени это сходило с рук. Возможно, были меркантильные интересы со стороны сотрудников. Осужденные начали думать, что можно все. Мы ужесточили проверки, чтобы побегов не было", - рассказал он.
Несмотря на это, есть люди, которые совершают побеги. ГСИН задерживает их, решением суда их отправляют в закрытые учреждения. "Мы проанализировали, провели круглый стол и решили, что надо ужесточать наказание в отношении тех, кто совершает побег из таких учреждений. Надо ужесточить, чтобы это послужило профилактикой для других", - сказал Т.Жапаров.
Он напомнил, что в 2016 году была попытка побега женщины, осужденной за экстремистское проявление. Ее задержали. Также 5 несовершеннолетних пытались сбежать, но их поймали.
В настоящее время, как рассказал глава ГСИН, работа по соблюдению режимов стала более системной.
"За последние два месяца было зарегистрировано 4 побега. Раньше их было в разы больше. Я прихожу к мнению, что наша работа начала давать плоды. Я думаю, если мы усилим работу, внесем некоторые изменения в законодательство, то побеги будут единичными. Ведь информация о побеге звучит для общественности как угроза, говорит о несостоятельности ГСИН. Это наш авторитет и мы должны положить этому конец", - заявил Т.Жапаров.

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