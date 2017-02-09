Люди, попавшие в места лишения свободы, должны жить в нормальных условиях, - глава ГСИН

9 февраля 2017, 21:26 Комментарии

Госслужба исполнений наказаний ведет работу по улучшению условий содержания лиц, попавших в места лишения свободы. Об этом глава ГСИН Таалайбек Жапаров сказал 9 февраля во время онлайн-конференции в агентстве АКИpress.

"В обществе ходит мнение, что если человек попал в места лишения свободы, то без разницы, в каких условиях он там находится. Но, думаю, таким образом мы не сможем исправить людей. Люди должны содержаться в нормальных условиях", - сказал он.

По словам Т.Жапарова, одна из целей ГСИН - улучшить как условия работы сотрудников, так и условия содержания осужденных, чтобы "они выходили не озлобленные, в том состоянии, в котором они совершили преступление, а вышли перевоспитанные.