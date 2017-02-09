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Трагедия в Дача СУ: компенсации прокомментировала страховая компанияТрагедия в Дача СУ: компенсации прокомментировала страховая компания

Люди, попавшие в места лишения свободы, должны жить в нормальных условиях, - глава ГСИН

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409167-ru.html

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9 февраля 2017, 21:26       Комментарии

Госслужба исполнений наказаний ведет работу по улучшению условий содержания лиц, попавших в места лишения свободы. Об этом глава ГСИН Таалайбек Жапаров сказал 9 февраля во время онлайн-конференции в агентстве АКИpress.
"В обществе ходит мнение, что если человек попал в места лишения свободы, то без разницы, в каких условиях он там находится. Но, думаю, таким образом мы не сможем исправить людей. Люди должны содержаться в нормальных условиях", - сказал он.
По словам Т.Жапарова, одна из целей ГСИН - улучшить как условия работы сотрудников, так и условия содержания осужденных, чтобы "они выходили не озлобленные, в том состоянии, в котором они совершили преступление, а вышли перевоспитанные.

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