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Трагедия в Дача СУ: компенсации прокомментировала страховая компания

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409166-ru.html

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9 февраля 2017, 21:03       Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Казахстанская страховая компания "Евразия", являющаяся страховщиком турецкой авиакомпании, чей самолет упал под Бишкеком, собирает информацию и документы по событию, в связи с чем пока затрудняется назвать сумму итоговой страховой выплаты. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в страховой компании.
По предварительным данным организации, примерная стоимость самолета Boeing 747 равна 38 миллионам долларов. Помимо этого, страховая компания имеет гражданско-правовую ответственность перед третьими лицами.
"Какой будет итоговая страховая выплата от "Евразии", на данный момент сказать сложно, так как идет сбор информации и документов по страховому событию. Расследование такой катастрофы может занять от полугода и выше. Так что сказать насчет выплат точно мы пока не можем", - сообщили в компании.
В "Евразии" добавили, что страховщики подсчитывают, сколько им придется выплатить всем пострадавшим сторонам.
16 января около 7.30 на поселок Дача СУ упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 пострадали. Расследованием происшествия занимается Межгосударственный авиационный комитет СНГ.
Как живется в Дача СУ после авиакатастрофы, смотрите в видео Sputnik Кыргызстан>>

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