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Необходимо решить вопрос открытия II фазы проекта реализации "Устойчивое развитие Иссык-Куля", затягивающегося по различным причинам, - С.Жээнбеков

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409165-ru.html

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9 февраля 2017, 20:57       Комментарии

Необходимо решить вопрос открытия II фазы проекта реализации "Устойчивое развитие Иссык-Куля", который затягивается по различным причинам, отметил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков9 февраля в ходе заседания правительства. По его словам, во время подготовки I фазы указанного проекта, со стороны исполнителей были отмечены грубые инженерные ошибки.
"Возникает вопрос, почему исполнителем определено Министерство финансов Кыргызстана. Я считаю, что будет правильным передать функции исполнительного агентства профильно-специализированному государственному органу в лице Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства", - сказал С.Жээнбеков.

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