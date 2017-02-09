Глава Таможенной службы: мои сотрудники отдыхали в Дубае по горящим путевкам

9 февраля 2017, 20:12 Комментарии

Ему непонятно, почему раздули скандал, ведь его сотрудники "находились в законном трудовом отпуске". Также число выехавших за рубеж таможенников, по его словам, было многократно завышено.

"Четверо сотрудников на Новый год отпросились и выехали. Причем не только в Дубай, но и в Россию и Казахстан. Почему только их озвучивают? После Нового года отпросились еще 10 человек, в том числе на лечение. У нас такой порядок: для выезда за рубеж необходимо отпроситься. Они уехали в пять стран, пятеро в Россию, двое в Казахстан, один в Китай. Во все эти страны вряд ли по горящим путевкам. По таким путевкам в Дубай поехали 3-4 сотрудника", - рассказал глава ГТС.

Он добавил, что "сейчас стоимость отдыха на Иссык-Куле выше, чем в Турции или Дубае". Сулайманов подчеркнул, что не видит никакого криминала в их отдыхе.

Ранее его однофамилец депутат Алтынбек Сулайманов заявил, что перед Новым годом 232 сотрудника таможенной службы ушли в отпуск, из них большинство - руководители.