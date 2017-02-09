Главный таможенник КР прокомментировал отдых своих подчиненных в Дубае

9 февраля 2017, 20:25 Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Несколько сотрудников Государственной таможенной службы КР ездили в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) по горящим путевкам, рассказал корреспонденту Sputnik Кыргызстан председатель ГТС Азамат Сулайманов.

Ранее депутаты Жогорку Кенеша заявили, что перед Новым годом 232 сотрудника таможенной службы ушли в отпуск, из них большинство - руководители. Они выехали за рубеж, где с семьями встретили праздник.

"Четверо сотрудников на Новый год отпросились и выехали, причем не только в Дубай. Почему озвучивают только ОАЭ?Выезжали также в Россию и Казахстан. После Нового года отпросились еще 10 человек, в том числе на лечение. У нас такой порядок - для выезда за рубеж необходимо отпроситься. Они уехали в пять стран, пятеро в Россию, двое в Казахстан, один в Китай. Во все эти страны вряд ли по горящим путевкам. По таким путевкам в Дубай поехали 3-4 сотрудника", - рассказал глава ГТС.

Он добавил, что сейчас стоимость отдыха на Иссык-Куле выше, чем в Турции или Дубае, и он вообще не видит никакого криминала в их отдыхе.

Ранее депутат Алтынбек Сулайманов заявил, что перед Новым годом 232 сотрудника таможенной службы ушли в отпуск, из них большинство - руководители.