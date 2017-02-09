Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.92 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызстан завоевал "золото" в Открытом зимнем кубке Казахстана по современному пятиборьюКыргызстан завоевал "золото" в Открытом зимнем кубке Казахстана по современному пятиборью

Уже 80 млн сомов — спецсчет для пострадавших в катастрофе еще открыт

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409162-ru.html

Похожие новости

Кыргызстан завоевал "золото" в Открытом зимнем кубке Казахстана по современному пятиборью

На спецсчет МЧС для пострадавших при крушении Боинга поступило 80,5 млн сомов

Крушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило 80 млн сомов

На спецсчет для пострадавших при авиакатастрофе под Бишкеком поступило более 77 млн сомов - МЧС

На спецсчет МЧС КР поступило более 77 млн сомов

9 февраля 2017, 20:02       Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. На специальный счет для пострадавших при падении Boeing 747 возле аэропорта "Манас" по состоянию на 17.00 четверга поступило 80 миллионов 554 тысячи 90 сомов, сообщила пресс-служба МЧС КР.
17 января министерство объявило об открытии единого счета для пострадавших и семей погибших. Он по-прежнему открыт. Ранее МЧС прекратило сбор гуманитарной помощи. Семьи, на чьи дома упал самолет, переселены в съемные квартиры, оплачиваемые государством.
Министерство напоминает банковские реквизиты для физических и юридических лиц, желающих оказать финансовую помощь:
<ul> <li>расчетный счет 4407012100007868;</li> <li>Центральное казначейство Минфина КР;</li> <li>БИК 440001;</li> <li>код платежа 14238900.</li> </ul>
16 января около 7.30 на поселок Дача СУ упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 пострадали. Расследованием происшествия занимается Межгосударственный авиационный комитет СНГ.
Как живется в Дача СУ после авиакатастрофы, смотрите в видео Sputnik Кыргызстан>>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум