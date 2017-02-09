Уже 80 млн сомов — спецсчет для пострадавших в катастрофе еще открыт

9 февраля 2017, 20:02 Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. На специальный счет для пострадавших при падении Boeing 747 возле аэропорта "Манас" по состоянию на 17.00 четверга поступило 80 миллионов 554 тысячи 90 сомов, сообщила пресс-служба МЧС КР.

17 января министерство объявило об открытии единого счета для пострадавших и семей погибших. Он по-прежнему открыт. Ранее МЧС прекратило сбор гуманитарной помощи. Семьи, на чьи дома упал самолет, переселены в съемные квартиры, оплачиваемые государством.

Министерство напоминает банковские реквизиты для физических и юридических лиц, желающих оказать финансовую помощь:

<ul> <li>расчетный счет 4407012100007868;</li> <li>Центральное казначейство Минфина КР;</li> <li>БИК 440001;</li> <li>код платежа 14238900.</li> </ul>

16 января около 7.30 на поселок Дача СУ упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 пострадали. Расследованием происшествия занимается Межгосударственный авиационный комитет СНГ.

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