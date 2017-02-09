Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.92 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кыргызстан завоевал "золото" в Открытом зимнем кубке Казахстана по современному пятиборьюКыргызстан завоевал "золото" в Открытом зимнем кубке Казахстана по современному пятиборьюЭйфелеву башню обнесут стеклянной стеной для защиты от террористовЭйфелеву башню обнесут стеклянной стеной для защиты от террористов

Премьер поручил полномочным представителям правительства в областях, акимам, органам МСУ до 1 июня разработать и утвердить тарифы на питьевую воду

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409160-ru.html

Похожие новости

Сооронбай Жээнбеков поручил провести весенне-полевые работы в строго установленные агротехнические сроки

В 2017 году на сектор питьевой воды в селе планируется выделить около 200 млн сомов - премьер

Сооронбай Жээнбеков: Планируется выделить около 200 млн сомов на сектор питьевой воды в сельской местности

Премьер С.Жээнбеков поручил в установленные сроки завершить весенне-полевые работы

Премьер-министр отметил плохую работу подрядчиков в проекте "Таза Суу"

9 февраля 2017, 19:56       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков9 февраля в ходе заседания правительства поручил полномочным представителям правительства в областях, акимам районов взять на контроль вопрос эксплуатации и технического содержания вновь построенных объектов водоснабжения и водоотведения. Глава кабинета министров акцентировал внимание на том, что на местах требуют решения вопросы разработки и утверждения тарифов на питьевую воду.
"Тарифы утверждают местные кенеши. Однако, многие из них ставку тарифов утверждают на 70-80% ниже себестоимости, а остальную часть расходов возлагают на самих поставщиков питьевой воды. Полномочные представители правительства, акимы, органы МСУ до 1 июня 2017 года должны решить данный вопрос", - отметил он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум