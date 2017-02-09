Премьер поручил полномочным представителям правительства в областях, акимам, органам МСУ до 1 июня разработать и утвердить тарифы на питьевую воду

9 февраля 2017, 19:56 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков9 февраля в ходе заседания правительства поручил полномочным представителям правительства в областях, акимам районов взять на контроль вопрос эксплуатации и технического содержания вновь построенных объектов водоснабжения и водоотведения. Глава кабинета министров акцентировал внимание на том, что на местах требуют решения вопросы разработки и утверждения тарифов на питьевую воду.

"Тарифы утверждают местные кенеши. Однако, многие из них ставку тарифов утверждают на 70-80% ниже себестоимости, а остальную часть расходов возлагают на самих поставщиков питьевой воды. Полномочные представители правительства, акимы, органы МСУ до 1 июня 2017 года должны решить данный вопрос", - отметил он.