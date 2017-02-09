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Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной для защиты от террористов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/ejfele...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409159-ru.html

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СМИ: Белый дом составил чёрный список террористов

9 февраля 2017, 19:51       Комментарии

Эйфелева башня будет обнесена пуленепробиваемой стеклянной стеной. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на французские СМИ.
Как отмечено, эти меры направлены на защиту достопримечательности от террористических атак.
"По словам главы Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Бернара Годьера, ограда охватит большую часть садов вокруг сооружения. Известно, что стена высотой 2,5 метра будет возведена осенью этого года. Работы обойдутся властям Франции приблизительно в €20 млн", — говорится в сообщении.
Эйфелева башня, наряду с другими достопримечательностями французской столицы, была закрыта для посещения после серии терактов, совершенных вечером 13 ноября 2015. Тогда боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах, смертник подорвал себя на бульваре Вольтер, в концертном зале "Батаклан" захватили заложников, а у футбольного стадиона "Стад де Франс" в пригороде столицы Сен-Дени прозвучали три взрыва.

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