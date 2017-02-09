9 февраля 2017, 20:00 Комментарии

Кыргызстан завоевал "золото" в Открытом зимнем кубке Казахстана по современному пятиборью, который проходил с 27 января по 2 февраля в городе Алматы. Об этом сообщает Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

"В соревнованиях приняли участие спортсмены из Кыргызстана, а также из городов и областей Казахстана. Общее количество участников 116 человек. Первенство проводилось в следующих категориях: "Мужчины", "Женщины", "Юниоры", "Юноши" группы: А, B, C", — сообщает госагентство.

Результаты:

Командный зачет:

Юниоры "бронза" – Таалай Додогельдиев, Айдар Кенжебаев, Радион Хрипченко

Юноши А "серебро" – Ильяс Нурланов, Айдар Кенжебаев, Василий Лукьянов

Юноши С "золото" – Руслан Клюкин, Илья Белоусов, Даниил Дорошенко

Индивидуальный зачет:

Юниоры А "бронза" – Ильяс Нурланов

Юниоры С "серебро" – Руслан Клюкин.