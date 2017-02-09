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Кыргызстан завоевал "золото" в Открытом зимнем кубке Казахстана по современному пятиборью

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409158-ru.html

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9 февраля 2017, 20:00       Комментарии

Кыргызстан завоевал "золото" в Открытом зимнем кубке Казахстана по современному пятиборью, который проходил с 27 января по 2 февраля в городе Алматы. Об этом сообщает Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.
"В соревнованиях приняли участие спортсмены из Кыргызстана, а также из городов и областей Казахстана. Общее количество участников 116 человек. Первенство проводилось в следующих категориях: "Мужчины", "Женщины", "Юниоры", "Юноши" группы: А, B, C", — сообщает госагентство.
Результаты:
Командный зачет:
Юниоры "бронза" – Таалай Додогельдиев, Айдар Кенжебаев, Радион Хрипченко
Юноши А "серебро" – Ильяс Нурланов, Айдар Кенжебаев, Василий Лукьянов
Юноши С "золото" – Руслан Клюкин, Илья Белоусов, Даниил Дорошенко
Индивидуальный зачет:
Юниоры А "бронза" – Ильяс Нурланов
Юниоры С "серебро" – Руслан Клюкин.

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