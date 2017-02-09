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В 2016 году автобус солидарности оказал правовую помощь 3367 кыргызстанцам

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409157-ru.html

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9 февраля 2017, 19:23       Комментарии

Группа юристов "Автобуса солидарности" оказали правовую помощь 3367 гражданам, проживающим в Чуйской и Ошской областях. Об этом сообщили в ПРОООН. По информации, "Автобус солидарности" реализуется Управлением правовой пропаганды Министерства юстиции КР.
В рамках данной инициативы группа юристов специальным транспортом систематически объезжают регионы, доходят до самых отдаленных районов страны в целях оказания содействия в решении правовых проблем, повышения правовой культуры населения, решения конкретных правовых проблем на месте.
Юристы дают устные и письменные консультации, помогают в составлении исковых и других заявлений в судебные и другие правоохранительные органы, разъясняют законодательные и нормативные акты.
За 2016 год "Автобус солидарности" посетил 85 айыльных аймаков Чуйской области, 88 айыльных аймаков Ошской области.
Граждане в основном обращались по вопросам оформления документов, пособий, по земельным, семейным проблемам.
Деятельность "Автобуса солидарности" реализуется при поддержке проекта ПРООН и МИД Финляндии "Расширение доступа к правосудию в КР".

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