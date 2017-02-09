Страховая компания выплатит $38 млн за упавший Боинг-747 в Дача СУ

9 февраля 2017, 19:14 Комментарии

Казахская страховая компания "Евразия", которая является страховщиком упавшего самолета Боинг-747 в селе Дача СУ выплатит $38 млн всем пострадавшим от авиакатастрофы. Об этом говорится на сайте самой компании.

Как было отмечено, расчет производился по наихудшему сценарию, и это только предварительные цифры.

"Суммы возмещения в любой момент могут вырасти в разы, ведь расследование причин и последствий авиакатастрофы пока не подошло к завершению, и Комиссия Международного авиационного комитета не вынесла своего вердикта", — говорится в сообщении.

Риски воздушного транспорта были перестрахованы в СК "Евразия", которая уже получила уведомление о страховом случае. Договор перестрахования предусматривает страхование воздушного судна, ГПО владельцев воздушного транспорта и ответственность перед третьими лицами. В случае, если этот инцидент произошел вследствие реализации одного из рисков, предусмотренных договором страхования и предоставления всех необходимых подтверждающих документов страхователем, СК "Евразия" готова осуществить страховую выплату в самые кратчайшие сроки.

На данный момент идет сбор информации и документов по страховому событию. Вскоре после подсчета точного ущерба "Евразия" заложит резерв для страховой выплаты.