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Страховая компания выплатит $38 млн за упавший Боинг-747 в Дача СУ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/straho...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409156-ru.html

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9 февраля 2017, 19:14       Комментарии

Казахская страховая компания "Евразия", которая является страховщиком упавшего самолета Боинг-747 в селе Дача СУ выплатит $38 млн всем пострадавшим от авиакатастрофы. Об этом говорится на сайте самой компании.
Как было отмечено, расчет производился по наихудшему сценарию, и это только предварительные цифры.
"Суммы возмещения в любой момент могут вырасти в разы, ведь расследование причин и последствий авиакатастрофы пока не подошло к завершению, и Комиссия Международного авиационного комитета не вынесла своего вердикта", — говорится в сообщении.
Риски воздушного транспорта были перестрахованы в СК "Евразия", которая уже получила уведомление о страховом случае. Договор перестрахования предусматривает страхование воздушного судна, ГПО владельцев воздушного транспорта и ответственность перед третьими лицами. В случае, если этот инцидент произошел вследствие реализации одного из рисков, предусмотренных договором страхования и предоставления всех необходимых подтверждающих документов страхователем, СК "Евразия" готова осуществить страховую выплату в самые кратчайшие сроки.
На данный момент идет сбор информации и документов по страховому событию. Вскоре после подсчета точного ущерба "Евразия" заложит резерв для страховой выплаты.

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