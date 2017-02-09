Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.92 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На спецсчет МЧС для пострадавших при крушении Боинга поступило 80,5 млн сомовНа спецсчет МЧС для пострадавших при крушении Боинга поступило 80,5 млн сомовВ 2016 году автобус солидарности оказал правовую помощь 3367 кыргызстанцамВ 2016 году автобус солидарности оказал правовую помощь 3367 кыргызстанцам

Сооронбай Жээнбеков поручил провести весенне-полевые работы в строго установленные агротехнические сроки

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/sooron...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409155-ru.html

Похожие новости

Уже 80 млн сомов — спецсчет для пострадавших в катастрофе еще открыт

Премьер поручил полномочным представителям правительства в областях, акимам, органам МСУ до 1 июня разработать и утвердить тарифы на питьевую воду

Аграрный сектор КР является ключевым направлением в процессе экономической интеграции в ЕАЭС – С.Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков: Планируется выделить около 200 млн сомов на сектор питьевой воды в сельской местности

Сооронбай Жээнбеков напомнил губернаторам о необходимости завершить все работы по убойным цехам

9 февраля 2017, 19:32       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства поручил соответствующим государственным органам провести весенне-полевые работы 2017 года в строго установленные агротехнические сроки.
По данным отдела информационного отдела аппарат правительства, премьер-министр отметил, что уже на сегодняшний день в некоторых регионах наметилось отставание по отдельным направлениям подготовки к весенне-полевым работам.
"На данный момент вызывает озабоченность низкая обеспеченность семенами по отдельным видам сельхозкультур. Это свидетельствует о том, что семеноводческие хозяйства республики не обеспечивают всех потребностей сельхозпроизводителей. Аналогичная картина наблюдается и по обеспечению крестьян минеральными удобрениями", — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Он также выразил озабоченность обеспечением крестьян горюче-смазочными материалами.
Органам местного самоуправления совместно с Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации поручено оказать содействие хозяйствующим субъектам:
— В проведении своевременного и качественного ремонта сельскохозяйственной техники;
— В принятии в месячный срок соответствующих мер по максимальному накоплению поливной воды в водохранилищах и других водных объектах;
— В обеспечении бесперебойной подачи электроэнергии для работы полевых скважин, насосных станций, зернотоков, а также технических и агротехнических сервисов.
Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации поручено совместно с Государственным агентством по делам местного самоуправления и межэтнических отношений, полномочными представителями правительства в областях рассмотреть вопрос выделения семеноводческим хозяйствам республики орошаемых пахотных земель.
Министерству финансов поручено обеспечить первоочередное финансирование ремонтно-восстановительных работ на водохозяйственных объектах.
Фонду государственных материальных резервов поручено изыскать средства для закупки минеральных удобрений по низкой цене для нужд сезонных сельскохозяйственных работ 2017 года.
Ассоциации нефтетрейдеров рекомендовано обеспечить накопление на нефтебазах и автозаправочных станциях горюче-смазочных материалов для использования сельскими товаропроизводителями при проведении весенних полевых работ.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум