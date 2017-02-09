Сооронбай Жээнбеков поручил провести весенне-полевые работы в строго установленные агротехнические сроки

9 февраля 2017, 19:32 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства поручил соответствующим государственным органам провести весенне-полевые работы 2017 года в строго установленные агротехнические сроки.

По данным отдела информационного отдела аппарат правительства, премьер-министр отметил, что уже на сегодняшний день в некоторых регионах наметилось отставание по отдельным направлениям подготовки к весенне-полевым работам.

"На данный момент вызывает озабоченность низкая обеспеченность семенами по отдельным видам сельхозкультур. Это свидетельствует о том, что семеноводческие хозяйства республики не обеспечивают всех потребностей сельхозпроизводителей. Аналогичная картина наблюдается и по обеспечению крестьян минеральными удобрениями", — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он также выразил озабоченность обеспечением крестьян горюче-смазочными материалами.

Органам местного самоуправления совместно с Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации поручено оказать содействие хозяйствующим субъектам:

— В проведении своевременного и качественного ремонта сельскохозяйственной техники;

— В принятии в месячный срок соответствующих мер по максимальному накоплению поливной воды в водохранилищах и других водных объектах;

— В обеспечении бесперебойной подачи электроэнергии для работы полевых скважин, насосных станций, зернотоков, а также технических и агротехнических сервисов.

Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации поручено совместно с Государственным агентством по делам местного самоуправления и межэтнических отношений, полномочными представителями правительства в областях рассмотреть вопрос выделения семеноводческим хозяйствам республики орошаемых пахотных земель.

Министерству финансов поручено обеспечить первоочередное финансирование ремонтно-восстановительных работ на водохозяйственных объектах.

Фонду государственных материальных резервов поручено изыскать средства для закупки минеральных удобрений по низкой цене для нужд сезонных сельскохозяйственных работ 2017 года.

Ассоциации нефтетрейдеров рекомендовано обеспечить накопление на нефтебазах и автозаправочных станциях горюче-смазочных материалов для использования сельскими товаропроизводителями при проведении весенних полевых работ.