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Аграрный сектор КР является ключевым направлением в процессе экономической интеграции в ЕАЭС – С.Жээнбеков

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/agrarnyi-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409153-ru.html

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9 февраля 2017, 19:15       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. "Аграрный сектор является ключевым направлением в процессе экономической интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз", - заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства КР, на котором был рассмотрен вопрос подготовки к весенне-полевым работам 2017 года, сообщает пресс-служба кабмина.
Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев сообщил, что ведомством при подготовке к проведению весенне-полевых работ приняты во внимание особенности всех регионов страны по выращиванию сельскохозяйственных культур.
Также по его данным на местах созданы оперативные штабы и разработана новая структура посевных площадей, ориентированная на рынки ЕАЭС.
Сооронбай Жээнбеков отметил, что реализация весенне-полевых работ должна осуществляться на качественно новом уровне.
Глава Правительства подчеркнул, что Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации должно четко планировать какой объем сырья будет переработан на отечественных предприятиях и в дальнейшем экспортирован в зарубежные страны.
Премьер-министр особо подчеркнул, что политика Правительства в сфере аграрного развития должна реализоваться не только в целях максимального выхода на рынки стран ЕАЭС, но и поиска новых рынков.
"Перед каждой областью стоят конкретные задачи по срокам строительства и запуску новых производственных предприятий. Задачей Правительства на 2017 год в аграрном секторе является повышение урожайности, валового сбора и существенное увеличение экспорта переработанной продукции сельского хозяйства", - подчеркнул С.Жээнбеков, добавив, что реализация данных задач направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны и улучшение благосостояния населения.

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