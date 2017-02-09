Аграрный сектор КР является ключевым направлением в процессе экономической интеграции в ЕАЭС – С.Жээнбеков

9 февраля 2017, 19:15 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. "Аграрный сектор является ключевым направлением в процессе экономической интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз", - заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства КР, на котором был рассмотрен вопрос подготовки к весенне-полевым работам 2017 года, сообщает пресс-служба кабмина.

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев сообщил, что ведомством при подготовке к проведению весенне-полевых работ приняты во внимание особенности всех регионов страны по выращиванию сельскохозяйственных культур.

Также по его данным на местах созданы оперативные штабы и разработана новая структура посевных площадей, ориентированная на рынки ЕАЭС.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что реализация весенне-полевых работ должна осуществляться на качественно новом уровне.

Глава Правительства подчеркнул, что Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации должно четко планировать какой объем сырья будет переработан на отечественных предприятиях и в дальнейшем экспортирован в зарубежные страны.

Премьер-министр особо подчеркнул, что политика Правительства в сфере аграрного развития должна реализоваться не только в целях максимального выхода на рынки стран ЕАЭС, но и поиска новых рынков.

"Перед каждой областью стоят конкретные задачи по срокам строительства и запуску новых производственных предприятий. Задачей Правительства на 2017 год в аграрном секторе является повышение урожайности, валового сбора и существенное увеличение экспорта переработанной продукции сельского хозяйства", - подчеркнул С.Жээнбеков, добавив, что реализация данных задач направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны и улучшение благосостояния населения.