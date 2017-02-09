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Кыргызстанка, лежавшая в коме в Анталье, идет на поправку

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409152-ru.html

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9 февраля 2017, 18:56       Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. В Анталье находившаяся больше месяца в коме 22-летняя гражданка КР пришла в себя и переведена в обычную палату, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан гражданин Турции Халит Мерт, который оказывает помощь девушке.
В конце декабря 2016 года на автодороге Анталья - Коркутели была найдена без сознания избитая девушка. Фото пострадавшей распространили в социальных сетях. Некоторые пользователи заявили, что она может быть кыргызстанкой, позже МИД КР подтвердил эту информацию. Подозреваемые в избиении были задержаны.
"Сейчас девушка чувствует себя хорошо, из комы она вышла еще 2 февраля. За дочерью присматривают мать и отец. Мы также делаем все от нас зависящее", - сказал Мерт.
По его словам, из-за того, что девушка долго лежала без движения, ее мышцы ослабли. Врачи проводят процедуры, которые помогут ей восстановиться.

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