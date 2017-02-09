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Нужно ли нам реалити-шоу "Келин" — 7 авторитетных мнений кыргызстанцев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409151-ru.html

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В Жогорку Кенеше женщины-депутаты требуют закрыть телепроект "Келин"

9 февраля 2017, 19:12       Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Общественная телерадиокорпорация (КТРК) запустила проект "Келин" ("Сноха"), который дает девушкам возможность до замужества проверить свои навыки невестки. Участницы соревнуются в умении готовить, разводить костер, демонстрируют, насколько хорошо они умеют работать в огороде и ухаживать за садом.
С выходом шоу в телеэфир мнения кыргызстанцев на его счет разделились. Кто-то выступил против показа, аргументируя это "нарушением прав женщины в кыргызской семье", а кто-то, наоборот, считает проект "помощником в сохранении исконных семейных традиций".
Корреспондент Sputnik выяснил, что об этом думают компетентные в данном вопросе кыргызстанцы. Вы можете проголосовать за понравившееся высказывание, нажав значок в левом верхнем углу картинки.

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