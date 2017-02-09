Страховщики выплатят за разбивший "Боинг" в Дачи СУ $38 млн, - страховая компания

9 февраля 2017, 18:49 Комментарии

Страховщики и лосс-аджастеры принялись считать, сколько придется выплатить всем пострадавшим сторонам при авиакатастрофе , произошедшей 16 января в Дачи СУ (близ аэропорта "Манас"). Об этом 8 февраля сообщила страховая компания "Евразия" на своем сайте. По информации, по наихудшему сценарию, общая сумма выплат от всех перестраховщиков только по стоимости воздушного судна может составить $38 млн. Но это только предварительные цифры. Суммы возмещения по ГПО в любой момент могут вырасти в разы, ведь расследование причин и последствий авиакатастрофы пока не подошло к завершению, и комиссия Международного авиационного комитета не вынесла своего вердикта.

Риски воздушного транспорта были перестрахованы в СК "Евразия", которая уже получила уведомление о страховом случае.

В материале говорится, что договор перестрахования предусматривает страхование воздушного судна, ГПО владельцев воздушного транспорта и ответственность перед третьими лицами. В случае, если этот инцидент произошел вследствие реализации одного из рисков, предусмотренных договором страхования и предоставления всех необходимых подтверждающих документов страхователем, СК "Евразия" готова осуществить страховую выплату в самые кратчайшие сроки.

На данный момент идет сбор информации и документов по страховому событию. Вскоре после подсчета точного ущерба "Евразия" заложит резерв для страховой выплаты, говорится в сообщении.

В результате авиакатастрофы погибли 39 человек, включая пилотов воздушного судна.