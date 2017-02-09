Сооронбай Жээнбеков: Планируется выделить около 200 млн сомов на сектор питьевой воды в сельской местности

9 февраля 2017, 18:35 Комментарии

В 2017 году из республиканского бюджета планируется выделить около 200 млн сомов на сектор питьевой воды в сельской местности.

По данным отдела информационного обеспечения аппарата правительства об этом заявил премьер-министр на заседании правительства.

Глава правительства отметил, что обеспечение питьевой водой населенных пунктов страны является одним из важнейших направлений социально-экономического развития в Национальной стратегии устойчивого развития.

"В последние годы правительство особое внимание уделяет вопросу обеспечения питьевой водой и принимает меры по решению проблем связанных с ней. В настоящее время в Кыргызстане реализуются проекты по обеспечению населения питьевой водой на общую сумму 13 млрд сомов. Кроме того, в конце 2016 года начались переговоры и с другими донорами на сумму около 6 млрд сомов", — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр подчеркнул, что также в 2017 году из республиканского бюджета предусматривается выделение не менее 200 млн сомов на сектор питьевой воды в сельской местности.