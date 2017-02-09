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В 2017 году на сектор питьевой воды в селе планируется выделить около 200 млн сомов - премьерВ 2017 году на сектор питьевой воды в селе планируется выделить около 200 млн сомов - премьерОпрос "ВБ": Каким должно быть отношение к "келинкам" в кыргызских семьях?Опрос "ВБ": Каким должно быть отношение к "келинкам" в кыргызских семьях?

Сооронбай Жээнбеков: Планируется выделить около 200 млн сомов на сектор питьевой воды в сельской местности

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/sooron...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409149-ru.html

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9 февраля 2017, 18:35       Комментарии

В 2017 году из республиканского бюджета планируется выделить около 200 млн сомов на сектор питьевой воды в сельской местности.
По данным отдела информационного обеспечения аппарата правительства об этом заявил премьер-министр на заседании правительства.
Глава правительства отметил, что обеспечение питьевой водой населенных пунктов страны является одним из важнейших направлений социально-экономического развития в Национальной стратегии устойчивого развития.
"В последние годы правительство особое внимание уделяет вопросу обеспечения питьевой водой и принимает меры по решению проблем связанных с ней. В настоящее время в Кыргызстане реализуются проекты по обеспечению населения питьевой водой на общую сумму 13 млрд сомов. Кроме того, в конце 2016 года начались переговоры и с другими донорами на сумму около 6 млрд сомов", — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Премьер-министр подчеркнул, что также в 2017 году из республиканского бюджета предусматривается выделение не менее 200 млн сомов на сектор питьевой воды в сельской местности.

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