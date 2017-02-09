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В Чуйской области задержан серийный вор-домушник из г. КараколВ Чуйской области задержан серийный вор-домушник из г. Каракол

Все въезжающие в Китай будут сдавать отпечатки пальцев

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/vse-ve...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409148-ru.html

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Все въезжающие в Китай будут сдавать отпечатки пальцев

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9 февраля 2017, 18:56       Комментарии

Власти Китая начинают собирать отпечатки пальцев у всех иностранцев, въезжающих на территорию страны, сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР.
"Новая система сначала будет опробована в международном аэропорту города Шэньчжэнь. Там она начнет работать с 10 февраля. До конца этого года ее введут во всех пунктах пересечения границы", — говорится в сообщении.
Отпечатки должны будут сдавать все иностранные граждане в возрасте от 14 до 70 лет, за исключением иностранных дипломатов.
Власти Китая сослались на опыт других стран, в которых сдача отпечатков пальцев стала широко распространенной практикой.

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