Все въезжающие в Китай будут сдавать отпечатки пальцев

9 февраля 2017, 18:56 Комментарии

Власти Китая начинают собирать отпечатки пальцев у всех иностранцев, въезжающих на территорию страны, сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР.

"Новая система сначала будет опробована в международном аэропорту города Шэньчжэнь. Там она начнет работать с 10 февраля. До конца этого года ее введут во всех пунктах пересечения границы", — говорится в сообщении.

Отпечатки должны будут сдавать все иностранные граждане в возрасте от 14 до 70 лет, за исключением иностранных дипломатов.

Власти Китая сослались на опыт других стран, в которых сдача отпечатков пальцев стала широко распространенной практикой.