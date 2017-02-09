Опрос "ВБ": Каким должно быть отношение к "келинкам" в кыргызских семьях?

9 февраля 2017, 18:33 Комментарии

Скандальное шоу "Келин" на КТРК вновь обратил внимание общественности на положение женщин в консервативных семьях и их взаимоотношения с новыми родственниками.

"ВБ" решил узнать у бишкекчан, какова роль молодых кыргызских девушек в семье мужа.

Большинство из опрошенных считают, что родственники мужа должны уважать, помогать и поддерживать невесток и относиться им, как к равному члену семьи. При этом они отметили, что подобное отношение сохраняется лишь в первое время семейной жизни, а после ситуация может измениться. Некоторые признали, что в основном у невесток нет право голоса, право на личное пространство, зато много обязательств перед родственниками мужа. Один из опрошенных добавил, что положение невестки в семье мужа - это вопрос выживания.

Напомним, с начала февраля КТРК запустил новый проект "Келин". Жюри в образе строгой "кайнене" (пер. - свекровь) проверяет кулинарные навыки девушек, умение вести быт в сельских условиях, знание традиций и обрядов. Победительница получит спальный гарнитур, набор посуды и поездку в Турцию.

По словам авторов шоу, цель проекта - в интерактивной форме показать особенности традиций, культуры, быта семей и келинок в кыргызстанском обществе на примере девушек, воспитанных в городских и сельских условиях. Противники шоу считают, что оно пропагандирует насилие, дискриминацию и трудовую эксплуатацию женщин и поощряет новых родственников пренебрегать интересами нового члена семьи, а самих девушек приучает к мысли, что подобные взаимоотношения - это норма.

7 февраля инициативная группа начала сбор подписей под петиции о снятии шоу с эфира телеканала, а сегодня, 9 февраля, об этом потребовали в парламенте.