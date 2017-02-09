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В Чуйской области задержан серийный вор-домушник из г. Каракол

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355142_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409146-ru.html

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9 февраля 2017, 18:54       Комментарии

В Чуйской области пойман серийный вор домушник. Последнее его преступление было совершено в г. Каракол ИссыК-Кульской области.Там преступник проникнув в дом украл два сотовых телефона, электронную книгу и три тысячи сомов. Затем по схожей схеме было ограблено еще несколько домов.
Уходя от ответственности грабитель "залег на дно" в селе Ленинское Чуйской области. Однако, в ходе розыскных мероприятий его задержали. В доме, где он скрывался, в качестве вещественных доказательств были изъяты украденные вещи еще по нескольким преступлениям.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК КР (Кража). Преступником является ранее судимый за аналогичные преступления 27-летний житель г. Каракол Ф. Андрей.
По словам оперативников, при задержании подозреваемый не оказывал никакого сопротивления. Кроме того задержанный дал признательные показания ещё по четырём кражам, отмечают в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.
"После кражи в Караколе он скрылся, чтобы "отлежаться" и он перебрался в село Ленинское. Сейчас его задержали, он проходит по уголовному делу от 31 декабря 2016 года. А когда его задержали в с. Ленинском, в доме составлялась опись изъятого и были найдены вещь доки еще по четырем фактам грабежа. Он давно специализировался на квартирных кражах. На данный момент проверяется его причастность к аналогичным преступлениям, но уже в Чуйской области" - рассказал пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов
В настоящее время ведется следствие, задержанный водворен в ИВС ОВД г. Каракол.

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