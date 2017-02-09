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Страховщики выплатят за разбивший "Боинг" в Дачи СУ $38 млн, - страховая компанияСтраховщики выплатят за разбивший "Боинг" в Дачи СУ $38 млн, - страховая компанияСооронбай Жээнбеков: Планируется выделить около 200 млн сомов на сектор питьевой воды в сельской местностиСооронбай Жээнбеков: Планируется выделить около 200 млн сомов на сектор питьевой воды в сельской местности

В 2017 году на сектор питьевой воды в селе планируется выделить около 200 млн сомов - премьер

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-2017-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409145-ru.html

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Обеспечение чистой питьевой водой - важнейший элемент социально-экономического развития страны – С.Жээнбеков

9 февраля 2017, 18:44       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. В 2017 году из республиканского бюджета планируется выделить около 200 млн. сомов на сектор питьевой воды в сельской местности. Об этом заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков на заседании Правительства КР.
Как сообщает пресс-служба правительства, С.Жээнбеков отметил, что обеспечение питьевой водой населенных пунктов страны является одним из важнейших направлений социально-экономического развития в Национальной стратегии устойчивого развития КР.
"В последние годы Правительство особое внимание уделяет вопросу, связанного с обеспечением питьевой воды и принимает меры по решению проблем связанных с ней. В 2016 году Правительством была утверждена Стратегия развития питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики до 2026 года, разработан План действий, состоящий из 38 мероприятий. В настоящее время в Кыргызстане реализуются проекты по обеспечению населения питьевой водой на общую сумму 13 млрд сомов. Кроме того, в конце 2016 года начались переговоры и с другими донорами на сумму около 6 млрд сомов", - отметил Сооронбай Жээнбеков.
Премьер-министр подчеркнул, что также в 2017 году из республиканского бюджета предусматривается выделение не менее 200 млн. сомов на сектор питьевой воды в сельской местности.

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