На 70-м году жизни скончался выдающийся эксперт в области автотехнической экспертизы Джаныбек Уралиев

9 февраля 2017, 18:56 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. На 70-м году жизни скончался выдающийся эксперт в области автотехнической экспертизы Уралиев Джаныбек Абдыразакович, он проработал в Государственном центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции КР 42 года, в том числе с 1994 по 2008 год в должности директора.

При его непосредственном участии Республиканская научно-исследовательская лаборатория судебных экспертиз была преобразована в Государственный центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции КР, ставший одним из авторитетных экспертных учреждений Центральной Азии и стран СНГ.

Джаныбек Абдыразакович был неоднократно поощрен Министерством юстиции СССР и Министерством юстиции КР. Награжден знаком "Отличника юстиции Кыргызской Республики" и Почетной грамотой КР.

Указом Президента КР ему было присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Кыргызской Республики".

Руководство Министерства юстиции и коллектив Государственного центра судебных экспертиз глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Уралиева Джаныбека Абдыразаковича и выражает глубокие соболезнования родным и близким.