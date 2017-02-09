Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.92 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Чуйской области задержан серийный вор-домушник из г. КараколВ Чуйской области задержан серийный вор-домушник из г. Каракол

На 70-м году жизни скончался выдающийся эксперт в области автотехнической экспертизы Джаныбек Уралиев

Источник:
http://kabar.kg/news/na-70-m-g...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409143-ru.html

Похожие новости

В Чуйской области задержан серийный вор-домушник из г. Каракол

Стандартизация в области туризма Кыргызстана на базе технического комитета

Из-за 40-градусных морозов в Тюменской области отменены автобусные рейсы в Кыргызстан

И вновь трясет. Дрожь земли на этот раз почувствовали в Нарынской области

В Нарынской области произошло землетрясение силой около 3 баллов

9 февраля 2017, 18:56       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. На 70-м году жизни скончался выдающийся эксперт в области автотехнической экспертизы Уралиев Джаныбек Абдыразакович, он проработал в Государственном центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции КР 42 года, в том числе с 1994 по 2008 год в должности директора.
При его непосредственном участии Республиканская научно-исследовательская лаборатория судебных экспертиз была преобразована в Государственный центр судебных экспертиз при Министерстве юстиции КР, ставший одним из авторитетных экспертных учреждений Центральной Азии и стран СНГ.
Джаныбек Абдыразакович был неоднократно поощрен Министерством юстиции СССР и Министерством юстиции КР. Награжден знаком "Отличника юстиции Кыргызской Республики" и Почетной грамотой КР.
Указом Президента КР ему было присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Кыргызской Республики".
Руководство Министерства юстиции и коллектив Государственного центра судебных экспертиз глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Уралиева Джаныбека Абдыразаковича и выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум