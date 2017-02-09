Как кыргызстанцу, удивившему мир трюком из "Матрицы", хотели отомстить хулиганы

9 февраля 2017, 18:30 Комментарии

На прошлой неделе соцсети взорвало видео, запечатлевшее, как кикбоксер из КР Рафаэль Физиев, увернувшись от удара соперника, исполнил знаменитый трюк Нео из фантастического боевика "Матрица". Короткий фрагмент видео за несколько дней набрал свыше 2 миллионов просмотров.

Физиев, выступающий под псевдонимом Атаман, сейчас проживает в Пхукете (Таиланд) - у него контракт с известным бойцовским клубом Phuket Top Team.

На бойцовском ринге Рафаэль выступает с 11 лет. Спортсмен не раз становился чемпионом Кыргызстана и Казахстана по тайскому боксу по версии IFMA. На счету Физиева 20 профессиональных поединков и 17 побед.

Корреспондент Sputnik Кыргызстан побеседовал с героем соцсетей и узнал, что он чувствует после обрушившейся славы.

- Видео с вами облетело весь мир. Пользователи Интернета восхищаются вашей реакцией и гибкостью. Сами-то ожидали, что уклон получится таким эффектным?

- Честно говоря, не ожидал. Буквально за день до боя усиленно отрабатывал технику уклона. Видимо, отработал до автоматизма... Мой соперник в том бою Согро Петьинди - местный чемпион по тайскому боксу. Я проиграл ему по очкам, тем не менее обо мне заговорили. Это радует.

- Ожидаете ли реванша?

- На днях представители Петьинди предложили реванш, но я пока готовлюсь к выступлению в ММА. На турнир по смешанным единоборствам поеду в следующем месяце.

- Как вы начали заниматься спортом?

- В секцию тайского бокса записался в 2005 году, когда мне было одиннадцать. Начинал тренироваться под руководством Эмиля Токтогонова в Бишкеке, потом перешел в Федерацию тайского бокса КР, где и числюсь по сей день.

- Говорят, вы работали в правоохранительных органах и была какая-то история, когда вас чуть не избили хулиганы?

- Да, я тогда учился в Академии МВД. Во время учебы нас отправляли на охрану общественного порядка и на практику. Однажды мы охраняли зону отдыха в селе Бостери Иссык-Кульской области. Готовились задержать подозреваемых в ограблении немецких туристов. Каким-то образом они узнали о наших планах и ночью напали на опорный пункт. Их было 15 человек, а нас, курсантов, всего трое. К счастью, они были нетрезвыми - это сыграло нам на руку. Мы их одолели и той же ночью уехали из Бостери. Говорят, они потом вернулись с подмогой и всю ночь искали нас... Чуть в беспорядки это не вылилось. А позже мы получили благодарность от Чолпон-Атинского РОВД.

- Как сложилась ваша дальнейшая карьера в милиции?

- После учебы я работал участковым в Октябрьском РОВД, но вскоре пришлось выбирать между работой и спортом. С тех пор я достиг значительных успехов: становился неоднократным чемпионом Кыргызстана и Азии по тайскому боксу (версия IFMA), чемпионом СНГ по армейскому рукопашному бою. Также выиграл межконтинентальный чемпионат 2010 года в России. В 2009-м стал серебряным призером чемпионата мира в Таиланде, а в прошлом году выиграл бронзовую медаль в Швеции. На профессиональном уровне у меня 17 побед в 20 проведенных боях, семь из них нокаутом.

- Не планируете вернуться на родину?

- У меня двухлетний контракт с клубом Phuket Top Team. Это один из топовых бойцовских клубов в Таиланде. Он спонсирует мои тренировки, а я представляю его на ринге. Однако выступаю под кыргызским флагом.

- Как вы попали в таиландский бойцовский клуб?

- Благодаря бою ММА в Китае, где я встретился с бойцом из Таиланда. Как выяснилось позже, он был тренером местного клуба Tiger Muaythai. Бой был нелегким, но мне улыбнулась удача. До этого мой тренер по бразильскому джиу-джитсу Муртазали Муртазалиев уже рекомендовал меня представителям Phuket Top Team, и бой в Китае стал ключевым моментом в принятии ими решения.

- Вы следите за спортивной жизнью в Кыргызстане?

- Слежу через новости в соцсетях. Горжусь, когда благодаря отечественным спортсменам на международных соревнованиях поднимается флаг Кыргызстана. Грустно, что о нашей стране знают не все, - например, таиландцам приходятся объяснять, откуда я. Многие думают, что Кыргызстан - это часть России... Хотя в последнее время о республике стали узнавать все больше людей - думаю, благодаря таким спортсменам, как Валентина и Антонина Шевченко.

- Что посоветуете молодежи, делающей первые шаги в спорте?

- Неустанно трудиться и ни под кого не прогибаться.