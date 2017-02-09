День 9 Февраля: Почтальоном Печкиным назначили Сарпашева

9 февраля 2017, 18:06 Комментарии

Во вчерашнем Дне мы писали, что виновника продажи участка Максима Бакиева найти будет легко. Основное подозрение падет на почтальона, который нес решение межрайонного суда в Бишкекский ГРС 29 месяцев и 20 дней, а решение городского суда он нес 56 дней. Генеральная прокуратура сегодня сообщила, что направила на имя премьер-министра Сооронбая Жээнбекова представление с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности председателя Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева.

Основанием для такого прокурорского реагирования послужило письменное указание Сарпашева Бишкекскому госрегистру об исполнении определения Межрайонного суда города Бишкек от 25 июня 2014 года об отмене ареста недвижимого имущества, расположенного по адресу: город Бишкек, ул.Скрябина, 45-45а.

"Следует отметить, что при этом ГРС имела официальное уведомление прокуратуры города Бишкек об обжаловании данного решения и рассмотрении его в кассационном порядке", - говорится в письме Генпрокуратуры.

Вчера юрист ГРС пояснила, что уведомление прокуратуры от 25 августа 2016 года действовало в течение 10 дней, и они исполнили его. Другими словами, после 10 суток они перестали брать в расчет обстоятельства дела.

А обстоятельства дела даже издалека пахли коррупцией. Например, судья межрайонного суда Бишкека Жыргалбек Нурунбетов 25 июня 2014 года расторг договора купли-продажи нежилого помещения и признания права собственности по иску ОсОО Global Advertising в лице генерального директора М.Ахматова, снял арест с имущества при отсутствии ответчика (один из ответчиков Ульяна Пак была в международном розыске).

Решение и определение судьи Нурунбетова до Бишкекской прокуратуры добралось, судя по дате обжалования, только в августе 2016 года. До Бишкекского госрегистра решение дошло 28 декабря 2016 года. В триаде "прокуратура - судья - ГРС" крайним оказался ГРС. Словом, роль почтальона Печкина, как решила Генпрокуратура, будет играть Сарпашев.

Сарпашев сегодня дал понять, что пока будет биться за свое кресло, потому что он действовал в рамках закона. В письме Генпрокуратуры говорится только об одном правонарушении: оказание неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при подготовке и принятии решений, затрагивающих интересы данных лиц (пункт 4, статья 14, закон "О противодействии коррупции").

Однако, без политики не обошлось. Для начала он сказал, что за письмом может стоять прокурор рангом ниже Генерального прокурора. Поэтому он обратится с письмом на имя Генерального прокурора. С другой стороны, мы понимаем, что Индира Джолдубаева могла самостоятельно написать письмо по своей инициативе, но не многие в это верят.

Сарпашев был в составе политсовета СДПК до августа 2016 года. В "МончоШоу" он пояснил, что он вышел из состава политсовета по морально-этическим соображениям - как одному из организаторов выборов для всех было лучше, если он уйдет из политсовета.

Через полгода выяснилось, что, действительно, это было лучше...