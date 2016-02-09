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В обновленном рейтинге FIFA Кыргызстан не изменил позицию

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-obno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409139-ru.html

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Футбол: Кыргызстан сохранил свои позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Кыргызстана по футболу сохранила 124-е место в обновленном рейтинге ФИФА

9 февраля 2017, 18:12       Комментарии

Национальная сборная по футболу занимает 124-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Об этом сообщает Федерация футбола.
"В активе сборной 265 очков. Напомним, в рейтинге от 12 января Кыргызстан располагался на том же месте. В рейтинге сборных Азиатской футбольной конфедерации сборная занимает 16 место", — сообщает федерация.
Лучшей командой месяца стала сборная Камеруна – победитель Кубка африканских наций 2017 – 33 место (+29 позиций). Худшей командой стала сборная Кот-д’Ивуара – 47 место (- 13 позиций).
В первой десятке незначительные изменения: Франция заняла 6 место и Колумбия 7 место, страны поменялись местами.
Соперники сборной Кыргызстана по отборочному раунду Кубка Азии расположились на следующих позициях: Индия — 130 место (-1), Мьянма — 159 место (0), Макао — 184 место (0).
Следующий рейтинг ФИФА выйдет 9 марта.

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