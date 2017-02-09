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Сооронбай Жээнбеков напомнил губернаторам о необходимости завершить все работы по убойным цехам

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sooronbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409136-ru.html

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9 февраля 2017, 17:58       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. "Мы должны завершить все работы по строительству убойных цехов", - заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства.
"Пошел второй год, как Кыргызстан стал полноправным членом ЕАЭС. В этой связи вся экономическая политика правительства, а особенно аграрная политика должна быть направлена на выход на рынки ЕАЭС и третьих стран. Исходя из этого, правительство в феврале текущего года должно закрепить региональную Концепцию. Работы по Концепции уже завершаются. И помимо этого вы должны разработать детальный план по обеспечению специалистами регионов. Перед каждой областью поставлены конкретные задачи по строительству новых промышленных объектов", - сказал он.
Глава правительства подчеркнул, что больше всего нужно обратить внимание на то, чтобы убойные цеха соответствовали всем требованиям ЕАЭС. "Хочу напомнить, что губернаторы несут за это ответственность. Есть все средства, и мы в этом году должны завершить работу по строительству этих цехов", - отметил премьер-министр.
По его словам, самое основное требование по ветеринарии, которое ставит перед Кыргызстаном ЕАЭС – это убойные цеха. "И мы должны их завершить. В скором времени завершатся работы по ветеринарии и фитосанитарии. А убойные цеха на вашей шее", - сказал С.Жээнбеков.

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