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Стандартизация в области туризма Кыргызстана на базе технического комитета

Источник:
http://kabar.kg/news/standarti...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409135-ru.html

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9 февраля 2017, 18:21       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. 7 февраля 2017 года состоялось официальное подписание Меморандума о сотрудничестве между Департаментом туризма при МКИТ КР, Центром по стандартизации и метрологии при МЭ КР и Ассоциацией "Экономическая палата" в области стандартизации, сертификации туристических и сервисных услуг в КР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
В целях эффективного взаимодействия общественно-государственных структур, для совершенствования качества туристических и сервисных услуг в Кыргызской Республике на базе Ассоциации "Экономическая палата" образован Технический комитет по стандартизации №33 "Туризм и сервисные услуги".
В рамках деятельности Технического комитета по стандартизации ожидается разработка (актуализация) национальных стандартов, экспертиза межгосударственных, международных стандартов и национальных стандартов развитых стран в области туризма и деятельности по сертификации туристических и сервисных услуг в КР как универсального, модельного инструмента повышения качества услуг в отрасли туризма Кыргызстана.

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