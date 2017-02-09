Стандартизация в области туризма Кыргызстана на базе технического комитета

9 февраля 2017, 18:21 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. 7 февраля 2017 года состоялось официальное подписание Меморандума о сотрудничестве между Департаментом туризма при МКИТ КР, Центром по стандартизации и метрологии при МЭ КР и Ассоциацией "Экономическая палата" в области стандартизации, сертификации туристических и сервисных услуг в КР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

В целях эффективного взаимодействия общественно-государственных структур, для совершенствования качества туристических и сервисных услуг в Кыргызской Республике на базе Ассоциации "Экономическая палата" образован Технический комитет по стандартизации №33 "Туризм и сервисные услуги".

В рамках деятельности Технического комитета по стандартизации ожидается разработка (актуализация) национальных стандартов, экспертиза межгосударственных, международных стандартов и национальных стандартов развитых стран в области туризма и деятельности по сертификации туристических и сервисных услуг в КР как универсального, модельного инструмента повышения качества услуг в отрасли туризма Кыргызстана.