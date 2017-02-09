Из-за 40-градусных морозов в Тюменской области отменены автобусные рейсы в Кыргызстан

9 февраля 2017, 17:44 Комментарии

Морозы и метели стали причиной временного прекращения автобусного сообщения между Тюменской областью, Кыргызстаном и Казахстаном, сообщает "Интерфакс".

"Сегодня отменены автобусные рейсы из Тюмени в Кокчетав и Петропавловск, а также автобус в Бишкек, часть маршрута которого проходит через Казахстан", – сообщили агентству "Интерфаксу" в администрации автовокзала в Тюмени.

С начала этой недели в Тюменской области стоят аномальные морозы, в некоторых районах региона столбик термометра опускается до 40 градусов ниже нуля.