Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.92 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +1°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Самый дорогой футболист из КР Урмату Мырсаканову: страна болеет за тебяСамый дорогой футболист из КР Урмату Мырсаканову: страна болеет за тебяКрушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило 80 млн сомовКрушение Боинга: на спецсчет МЧС поступило 80 млн сомов

Из-за 40-градусных морозов в Тюменской области отменены автобусные рейсы в Кыргызстан

Источник:
http://knews.kg/2017/02/iz-za-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409133-ru.html

Похожие новости

На 70-м году жизни скончался выдающийся эксперт в области автотехнической экспертизы Джаныбек Уралиев

В Чуйской области задержан серийный вор-домушник из г. Каракол

Как кыргызстанцу, удивившему мир трюком из "Матрицы", хотели отомстить хулиганы

Стандартизация в области туризма Кыргызстана на базе технического комитета

В обновленном рейтинге FIFA Кыргызстан не изменил позицию

9 февраля 2017, 17:44       Комментарии

Морозы и метели стали причиной временного прекращения автобусного сообщения между Тюменской областью, Кыргызстаном и Казахстаном, сообщает "Интерфакс".
"Сегодня отменены автобусные рейсы из Тюмени в Кокчетав и Петропавловск, а также автобус в Бишкек, часть маршрута которого проходит через Казахстан", – сообщили агентству "Интерфаксу" в администрации автовокзала в Тюмени.
С начала этой недели в Тюменской области стоят аномальные морозы, в некоторых районах региона столбик термометра опускается до 40 градусов ниже нуля.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум