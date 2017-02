Данияр Жолдожбеков – художник, создающий новые измерения, шаржи Атамбаева и комиксы о кыргызских героях

9 февраля 2017, 17:53 Комментарии

Художники на своих холстах создают новые миры, отображают историю или запечатлевают реальность. Беседа с такими людьми всегда открывает что-то новое в человеке. Редакция K-News знакомит вас с молодым бишкекским художником Данияром Жолдошбековым, работы которого набирают популярность в социальных сетях. В разговоре Данияр поделился, что любит создавать исторические картины, экспериментировать со стилями, но все еще находится в поисках своего жанра.

− Первыми в вашем альбоме бросаются в глаза портреты известных людей…

− Это называется шарж, люди часто путают это с карикатурами, но здесь задача просто поднять настроением людям чем-то смешным, нет цели как в карикатуре высмеять кого-то. Некоторые даже говорят, зачем так издеваешься над людьми, но в основном всем нравится.

1 of 14 Раньше я никогда не интересовался этим стилем, но наткнулся в интернете на работы художника Джейсона Сейлера, его работы меня так впечатлили, что я решил тоже попробовать.

− Почему вы выбрали именно этих персонажей?

− Прежде всего, я смотрю, интересно ли лицо этого человека для шаржа. Я нарисовал Атамбаева, но никакой политической подоплеки здесь нет. Мне работа больше интересна с технической стороны. Также мне захотелось нарисовать Суймонкула Чокморова, я взял стоп-кадр из фильма "Кызыл алма", тот момент, когда он пишет картину и задумался стоя перед холстом.

Я не люблю ограничиваться одним направлением, люблю пробовать себя во всем новом. Делать одно и то же все время скучно, шарж для меня был экспериментом. Это направление у нас не так развито. Нет спроса, поэтому для художника это не прибыльно. Я хочу заложить фундамент, чтобы шарж развивался в Кыргызстане.

− Расскажите о других стилях, в которых вы работаете?

− Я также рисую в традиционном стиле на холсте маслом, карандашом, ручкой. Например, картина "Уркун" − это моя дипломная работа. У меня было полгода разработать композицию, эскизы.

Я изучал литературу на эту тему, смотрел фотографии. Работы китайских художников мне помогли правильно нарисовать фон, текстуру одежды людей. Подбирал цветовую композицию, чтобы передать трагичность события. Я люблю исторические картины. Также я нарисовал картину показывающую арест Токтогула.

Еще мне нравится гиперреализм. Моя первая работа – это портрет Моргана Фримана, я работал над ней два месяца. Следующие работы, например, мальчик с водой, я рисовал три дня. Уже 10 лет я оттачиваю мастерство и нахожусь в постоянном процессе.

1 of 2 В Национальной академии художеств была строгая школа, только после того, как ты закончил обучение, можно заняться тем, что тебе нравится. Сейчас я увлекаюсь кубизмом, сюрреализмом, современными жанрами.

− Можно сказать, что вы в поисках своего жанра?

− Да, можно сказать, что я в творческом поиске. Я еще ни к чему не приблизился, но работаю и в традиционном, и в цифровом форматах – это комиксы, анимация, персонажи, шаржи, концепт-арт.

− Расскажите о своих работах в цифровом формате…

− Например, концепт-арт – это рисунки для фильмов, анимации, компьютерных игр. Я поклонник научной фантастики, читая такие книги, иногда хочется создать иные измерения, цивилизации, пришельцев, роботов. Здесь очень активно работает фантазия.

1 of 5 − Наверное, много желающих купить ваши работы?

− Я продал несколько своих творческих работ, но в основном люди заказывают то, что им нужно.

− Приходится ли жертвовать творчеством ради коммерческих работ?

− Да, в Кыргызстане много художников, они нормально зарабатывают. В сознании людей сложилась такая система, что художники бедные. Но это, правда, поэтому приходится принимать коммерческие заказы, ведь надо платить за квартиру, счета. Но я стараюсь полностью не погружаться в коммерческие проекты, потому что это действительно убивает творчество. Сейчас у меня две отдельные линии – творчество и коммерция. Но в будущем я хочу видеть себя свободным художником, а не ремесленником.

− Каких художников вы ставите себе в пример?

− Будучи студентом, я подражал реалистам, таким художникам как Репин или объединению передвижников. Сейчас очень интересуют работы авангардистов. Пикассо, Дали – они новаторы, которые действительно привнесли что-то новое в искусство.

− Кыргызстан – это далеко не центр искусства. Есть ли в планах уехать, искать единомышленников?

− Хотелось бы поездить для вдохновения, может быть временно поработать. Также буду копить свои творческие работы, может, удастся провести выставку где-нибудь в Европе. Но переезжать не хочу, будущее свое вижу только в Кыргызстане.

− Над чем вы работаете сейчас?

− Сейчас мы с другом рисуем комиксы о Семетее. Думаю где-то через полгода выпустим.

Другие работы Данияра:

1 of 11