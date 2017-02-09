Сегодня: уволить Сарпашева, переполох с миной, теневой доход таможни

9 февраля 2017, 17:30 Комментарии

Отправить Сарпашева в отставку. Генпрокуратура внесла представление об освобождении председателя ГРС от занимаемой должности. Чиновник подозревается в причастности к махинациям с участком на улице Скрябина, принадлежавшим когда-то Бакиевым. На землю был наложен арест, однако несмотря на это, Сарпашев разрешил его продать, дав письменное указание Бишкекскому госрегистру. Глава ГРС поставил себя выше суда, подозрение также вызывает и то, что организация, получившая участок, в тот же день ее перепродала.

Письмо с предложением отправить в отставку скомпрометировавшего себя чиновника лежит на столе у премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. История получилась очень некрасивая, и Сарпашев подставил не только себя, связавшись с участком Бакиева. И теперь будет еще больше вопросов по поводу того в чьих руках оказалось некогда национализированное имущество. От него хоть что-то осталось?

Сам Сарпашев никакой вины за собой, естественно, не чувствует. Он якобы не знал о том, что на землю наложен арест. Информация об этом судебном решении поступила в ГРС слишком поздно. Но незнание ведь не освобождает от ответственности, тем более что участок бакиевский.

Теневой доход таможни равен дефициту бюджета Кыргызстана. С таким заявлением сегодня выступил депутат Каныбек Иманалиев. По данным парламентария, в ГТС действуют серые схемы и многие бизнесмены этим пользуются, чтобы протащить через границу груз без уплаты таможенных платежей. Дать взятку намного выгоднее, чем оформлять импортный товар по закону.

Иманалиев подсчитал, что, таким образом, действиями сотрудников ГТС бюджету республики причиняется ущерб в 22 миллиарда сомов в год. Эта сумма практически равна дефициту республиканского бюджета. Черная дыра по сведениям парламентария находится на кыргызско-китайской границе. По сравнению с данными из КНР, где строго контролируются все грузы, проходящие через границу, в Кыргызстане официально зарегистрировано почти в 4 раза меньше товаров, импортированных из Поднебесной.

Иманалиев потребовал отставки Таможенной службы в полном составе за растраты и бюджетные потери. Этот вопрос парламентарий намерен поставить на голосование в комитете по бюджету и финансам.

Переполох с минами. Они оказались учебными, но наделали много шума. Предметы, похожие на взрывные устройства, и магазины к пулемету и автомату обнаружил бомж в мусорном баке возле Орто-Сайского рынка. Бродяга решил подзаработать и отнес находку в пункт приема металла, но оттуда его отправили в милицию. Правоохранители приняли меры оперативного реагирования.

Весь квартал, где были найдены мины и военное снаряжение, был оцеплен и прочесан с целью обнаружения других подозрительных предметов. Саперы обследовали мусорные баки, но ничего внушающего опасения не выявили. Сами мины оказались учебные. Просто наглядные пособия, какие демонстрируют школьникам на занятиях по начальной военной подготовке.

Доездились, мажоры. В ночь на четверг в центре Бишкека произошло столкновение дорогих "Лексусов", которыми управляли подростки без прав. Водитель решил проскочить на красный свет, в результате чего и произошло столкновение. Большой джип после сильного бокового удара завалился набок. В ДТП пострадал еще один автомобиль, который был задет по инерции.

Прибывшие на место сотрудники милиции установили, что за рулем обеих автомобилей находились подростки, у которых не было прав на управление транспортными средствами. Разбитые в хлам "Лексусы" водворены на штрафстоянку. Водители и пассажиры дорогих авто серьезных травм не получили. По инциденту проводится разбирательство.

Премьер недоволен уровнем подготовки к весенне-полевым работам. Из необходимых для посевной кампании 42 тысяч тон ГСМ в наличии только 12. Большие проблемы с готовностью техники, много тракторов и машин остаются не отремонтированы. Серьезные проблемы с этим в Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях. Озабоченность вызывает и обеспеченность семенами, в ряде регионов их недостача составляет четверть от необходимого объема.

Премьер назвал такую подготовку недостаточной и обратился к руководителям профильных ведомств с требованием немедленно принять исчерпывающие меры для того, чтобы исправить складывающуюся ситуацию. Вопрос касается продовольственной безопасности государства и будет находиться под постоянным контролем.

МЧС предупредило об угрозе схода лавин. На горных дорогах республики складывается крайне неблагоприятная ситуация, связанная с большим количеством снега, скопившегося на горных склонах. Период с 9 по 12 февраля эксперты обозначают как дни с высокой вероятностью обвалов. Чрезвычайное ведомство рекомендует водителям отказаться от дальних поездок. Тем, кто все-таки отправляется в путь, рекомендуют быть максимально осторожными и соблюдать дистанцию между транспортными средствами не менее 500 метров.

Погода в республике ближайшие три дня будет переменчива. По ночам будут сохраняться заморозки до -8 градусов, днем температура воздуха будет держаться около нулевой отметки. В пятницу и воскресенье в Бишкеке возможен небольшой снег.