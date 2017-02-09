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На сегодня фермеры обеспечены ГСМ для проведения полевых работ только на 30% - С.Жээнбеков

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-segodn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409130-ru.html

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9 февраля 2017, 17:40       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. На сегодня фермеры обеспечены ГСМ для проведения весенне-полевых работ только на 30%. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства.
По его словам, сфера обеспечения фермеров ГСМ не совсем хорошая. "Если на весенне-полевые работы требуется 42 тыс тонн топлива, то на сегодня подготовлено всего 10-12 тыс тонн. Это составляет 30%. Нужно связаться с Ассоциацией нефтетрейдеров и решить этот вопрос", - сказал С.Жээнбеков.
В свою очередь министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев сообщил, что на сегодняшний день со стороны Министерства подписано соглашение с Ассоциацией нефтетрейдеров, также проводятся переговоры на местах. И этот вопрос будет решен. "Также есть договоренность, что на местах данной кампании цены на топливо будут снижены на 2 сома, на заправках на 40 тыйынов. Эту работу мы исполним", - сказал он.

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