На сегодня фермеры обеспечены ГСМ для проведения полевых работ только на 30% - С.Жээнбеков

9 февраля 2017, 17:40 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. На сегодня фермеры обеспечены ГСМ для проведения весенне-полевых работ только на 30%. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства.

По его словам, сфера обеспечения фермеров ГСМ не совсем хорошая. "Если на весенне-полевые работы требуется 42 тыс тонн топлива, то на сегодня подготовлено всего 10-12 тыс тонн. Это составляет 30%. Нужно связаться с Ассоциацией нефтетрейдеров и решить этот вопрос", - сказал С.Жээнбеков.

В свою очередь министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев сообщил, что на сегодняшний день со стороны Министерства подписано соглашение с Ассоциацией нефтетрейдеров, также проводятся переговоры на местах. И этот вопрос будет решен. "Также есть договоренность, что на местах данной кампании цены на топливо будут снижены на 2 сома, на заправках на 40 тыйынов. Эту работу мы исполним", - сказал он.