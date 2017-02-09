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Сотрудники ГСИН проходят обучение по профилактики насильственного экстремизма

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/sotrudnik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409129-ru.html

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9 февраля 2017, 17:27       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. Сотрудники Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) КР проходят обучение по профилактики насильственного экстремизма, сообщает пресс-служба фонда "Ыйман".
По ее информации, 9 февраля 2016 года начался двухдневный семинар для сотрудников ГСИН на тему "Практические и теоретические основы работы с верующими и религиозными организациями в профилактике насильственного экстремизма". Этот семинар проводит фонд "Ыйман" совместно с ГСИН и 10-ГУ МВД КР.
"Никому не секрет, что экстремисты искажают религию в своих деструктивных целях. Поэтому жертвами их идеологической манипуляции становятся, как правило, люди, не знающие религию. Это касается также заключенных в местах лишения свободы. Вот почему мы решили содействовать в организации учебы для сотрудников ГСИН, которые работают с заключенными", - сказал председатель фонда Нуржигит Кадырбеков.
Для эффективного противодействия экстремизму в местах лишения свободы участники семинара усовершенствуют свои знания об основах Ислама. Также будут обсуждаться меры по не допущению сращивания ОПГ с радикалами в местах лишения свободы, и методы определения религиозно-экстремистских материалов.

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