М.Абулгазиев: "В сфере сельского хозяйства мы должны вести работу по детально продуманному плану"

9 февраля 2017, 17:54 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. В сфере сельского хозяйства мы должны вести работу не по старым отчетам, а по детально продуманному плану. Об этом Первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев заявил на коллегии Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР по итогам работы за 2016 год.

Первый вице-премьер-министр подверг критике работу министерства, отметив необходимость ведения работы по новым принципам, учитывающим требования времени, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

"В настоящее время каждый район, исходя из своих климатических условий, должен специализироваться на выращивании определенных сельскохозяйственных культур, планомерно стараясь повысить производительность и качество продукции. При этом необходимо отметить, что акимы районов, представители профильных государственных органов на местах не проводят соответствующей работы с фермерами по разъяснению необходимости внедрения принципов районирования. Это при том, что роль местных властей в повышении имиджа сферы сельского хозяйства очень высока",- сказал М.Абулгазиев.

На коллегии рассматривались 4 вопроса, касающиеся состояния и перспектив развития отраслей сельского хозяйства.

Заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев проинформировал о ситуации в перерабатывающей отрасли сельхозпродукций.

Он сообщил, что ведомство в своей работе в текущем году планирует сосредоточиться на таких направлениях, как: усиление кооперативного движения, племенных хозяйств, активизация работы по расширению посевных и орошаемых площадей.

По его словам, в 2017 году стоит задача по повышению объемов растениеводства на 25% по сравнению с прошлым годом, за счет чего планируется повысить объем экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции.