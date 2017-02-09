Самый дорогой футболист из КР Урмату Мырсаканову: страна болеет за тебя

9 февраля 2017, 17:51 Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Двенадцатилетний воспитанник одного из детских домов Бишкека Урмат Мырсаканов - участник международного музыкального конкурса "Ты супер!". То, что мальчик действительно "супер", самый дорогой футболист Кыргызстана Антон Землянухин понял, когда заочно познакомился с ним. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1031681210'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1031681210'] = 'Subject'; } }); © Видео / Антон ЗемлянухинСамый дорогой футболист из КР Урмату Мырсаканову: страна болеет за тебя

Землянухин узнал в юном Урмате себя. Ребенку всего 12 лет, он обожает футбол. Правый полузащитник заявил, что вся сборная КР по футболу болеет за мальчика, который в одиночку представляет страну на таком большом конкурсе.

"Урмат, я в тебя верю! У тебя все непременно получится. Главное - расслабься и получай удовольствие от шоу, от новых знаний и навыков, которые ты приобретаешь. Вся страна болеет за тебя", - говорит Землянухин.

Национальная сборная приглашает Урмата по возвращении на родину посетить футбольный матч, "чтобы познакомиться поближе".

Премьера музыкального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20.00. Проект НТВ и Международного информационного агентства Sputnik реализуется при поддержке Министерства образования и науки России. Он дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Участники шоу - 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.