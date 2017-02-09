Конституция, арабский и еще 10 требований для кандидатов на пост муфтия КР

9 февраля 2017, 17:53 Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Выборы нового муфтия Кыргызстана состоятся 4 апреля, уже объявлен конкурс для кандидатов, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК).

Кроме того, объявлены выборы в совет улемов и центральную ревизионную комиссию при ДУМК. Они будут проведены на курултае мусульман также 4 апреля.

Требования для кандидатов утверждены. Согласно основным из них, претендент на пост муфтия не должен состоять в политической партии и быть судимым.

Всего к кандидатам предъявляются 12 требований:

<ul> <li>знание законодательства и статей Конституции, понимание принципов демократии;</li> <li>следование ханафитскому мазхабу - одному из четырех правовых школ суннитского ислама;</li> <li>обязательное наличие высшего религиозного образования и высшего светского образования;</li> <li>глубокие религиозные знания;</li> <li>наличие авторитета в мусульманском сообществе;</li> <li>стаж работы в системе ДУМК не менее трех лет;</li> <li>отсутствие судимости и возбужденного дела;</li> <li>свободное владение государственным и арабским языками;</li> <li>кандидат должен отличаться нравственностью, справедливостью, благочестивостью, человечностью, гуманизмом и честностью;</li> <li>он не может быть членом политической партии или движения;</li> <li>должен иметь организаторские способности;</li> <li>кандидат имеет право быть самовыдвиженцем или его может представить совет улемов.</li> </ul>

Заявления кандидатов принимаются советом улемов со 2 февраля до 18.00 24 февраля.

Нынешнему муфтию Максатбеку Токтомушеву 43 года, он был избран в 2014-м.