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Конституция, арабский и еще 10 требований для кандидатов на пост муфтия КР

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409126-ru.html

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День 2 Февраля: Потенциальные кандидаты в президенты расталкивают конкурентов

9 февраля 2017, 17:53       Комментарии

БИШКЕК, 9 фев - Sputnik. Выборы нового муфтия Кыргызстана состоятся 4 апреля, уже объявлен конкурс для кандидатов, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК).
Кроме того, объявлены выборы в совет улемов и центральную ревизионную комиссию при ДУМК. Они будут проведены на курултае мусульман также 4 апреля.
Требования для кандидатов утверждены. Согласно основным из них, претендент на пост муфтия не должен состоять в политической партии и быть судимым.
Всего к кандидатам предъявляются 12 требований:
<ul> <li>знание законодательства и статей Конституции, понимание принципов демократии;</li> <li>следование ханафитскому мазхабу - одному из четырех правовых школ суннитского ислама;</li> <li>обязательное наличие высшего религиозного образования и высшего светского образования;</li> <li>глубокие религиозные знания;</li> <li>наличие авторитета в мусульманском сообществе;</li> <li>стаж работы в системе ДУМК не менее трех лет;</li> <li>отсутствие судимости и возбужденного дела;</li> <li>свободное владение государственным и арабским языками;</li> <li>кандидат должен отличаться нравственностью, справедливостью, благочестивостью, человечностью, гуманизмом и честностью;</li> <li>он не может быть членом политической партии или движения;</li> <li>должен иметь организаторские способности;</li> <li>кандидат имеет право быть самовыдвиженцем или его может представить совет улемов.</li> </ul>
Заявления кандидатов принимаются советом улемов со 2 февраля до 18.00 24 февраля.
Нынешнему муфтию Максатбеку Токтомушеву 43 года, он был избран в 2014-м.

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