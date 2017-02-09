Ленинский акимиат повторно демонтировал незаконно установленное ограждение вокруг многоэтажки (фото)

9 февраля 2017, 17:20 Комментарии

Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району совместно с службами мэрии повторно произвели демонтаж незаконного ограждения вокруг дома по адресу: ул. Бейшеналиева №29.

Как сообщает 9 февраля пресс-служба муниципалитета, ранее забор был демонтирован администрацией района в связи неоднократными жалобами жителей дома по улице Сыдыкова.

Недавно неизвестные лица восстановили демонтированное ограждение, игнорируя все предупреждения муниципальной администрации о незаконности занятия муниципального земельного участка и перекрытия тротуара общего пользования.