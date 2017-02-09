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Ленинский акимиат повторно демонтировал незаконно установленное ограждение вокруг многоэтажки (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

       

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409125-ru.html

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9 февраля 2017, 17:20       Комментарии

Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району совместно с службами мэрии повторно произвели демонтаж незаконного ограждения вокруг дома по адресу: ул. Бейшеналиева №29.
Как сообщает 9 февраля пресс-служба муниципалитета, ранее забор был демонтирован администрацией района в связи неоднократными жалобами жителей дома по улице Сыдыкова.
Недавно неизвестные лица восстановили демонтированное ограждение, игнорируя все предупреждения муниципальной администрации о незаконности занятия муниципального земельного участка и перекрытия тротуара общего пользования.

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