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Ленинский акимиат повторно демонтировал незаконно установленное ограждение вокруг многоэтажки (фото)Ленинский акимиат повторно демонтировал незаконно установленное ограждение вокруг многоэтажки (фото)

Красный Крест приостановил свои операции в Афганистане

Источник:
http://knews.kg/2017/02/krasny...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409123-ru.html

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А.Атамбаев выразил соболезнования президенту Афганистана в связи с многочисленными жертвами в результате схода лавин

9 февраля 2017, 17:31       Комментарии

Международный комитет Красного Креста приостановил свою деятельность в Афганистане после гибели шести его сотрудников в вооруженном нападении на гуманитарный конвой миссии. Конвой осуществлял доставку помощи в пострадавший после недавних снегопадов отдаленный район на севере страны.
Губернатор афганской провинции Джаузджан заявил, что нападение на гуманитарный конвой совершили боевики предположительно экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ).
Глава Красного Креста назвал этот инцидент "наихудшим нападением против нас" за последние 20 лет. Продолжаются поиски еще двух работников благотворительной организации, пропавших вечером 8 февраля.
"Наши операции действительно приостановлены и, прежде чем возобновить их, нам необходимо понять, что именно произошло", — сказал директор комитета Доминик Стиллхарт. Гуманитарная программа МККК в Афганистане является четвертой по величине в мире, добавил Стиллхарт. Ранее организация предупреждала, что растущее число вопросов безопасности делает рискованной доставку гуманитарной помощи в стране.
"Гуманитарная ситуация в Афганистане тяжёлая. Мы являемся одной из немногих организаций, присутствующих по всей территории страны, и мы сделаем все возможное для того, чтобы принять меры реагирования в Афганистане", — добавил он.

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