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Подготовка к капитальному ремонту. В Свердловском р-не демонтируют магазины

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355140_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409122-ru.html

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9 февраля 2017, 16:58       Комментарии

В Свердловском районе на 14 улицах будет осуществлен капитальный ремонт дорог, общей протяженностью 24,69 км.
Управление капитального строительства с 1 марта начнет работы по реконструкции и реабилитации нескольких улиц.
На сегодняшний день на данных участках ведется работа по передислокации и демонтажу объектов облегченного типа, препятствующих планируемому ремонту дорог. Всего под снос и демонтаж подпадут 942 объекта различного назначения.
В МП "Зеленстрой" также начаты работы в подготовке разрешительных документов для сруба деревьев, подпадающих на вышеуказанных улицах.
Это ул. Кольбаева от ул. Лермонтова до Ауэзова - 2,9 км. Ул. Лермонтова от пр. Чуй до пр. Жибек Жолу - 1,55км. Ул. Орозбекова от пр. Жибек Жолу до ул. Саадаева - 3,3 км (со строительством моста). Ул. Щербакова от ул. Тоголока Молдо до ул. Элебесова - 1,2 км. Ул. Саадаева от ул. Тоголока Молдо до ул. Орозбекова - 0,21 км.
В акимиате Свердловского района отметили, что данная работа проводится за счет китайского гранта. Однако параллельно с этим другие улицы также начнут ремонтировать за счет городского бюджета.
"У нас предусмотрена реализация сразу двух проектов по реконструкции дорог. Первый финансируется за счет китайского гранта, а второй - за счет муниципалитета. Так, по первому будут отремонтированы 15 улиц. Работа начнется совсем скоро, с 1 марта, а закончится в сентябре следующего года. А по городскому бюджету мы планируем отремонтировать 21 улицу. Оба проекта будут вестись параллельно. Сейчас же мы проводим работу по устранению препятствий", - рассказал заместитель акима Свердловского района Марат Матмусаев.

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