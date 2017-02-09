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Премьер С.Жээнбеков поручил в установленные сроки завершить весенне-полевые работы

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409121-ru.html

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9 февраля 2017, 17:19       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня на заседании правительства поручил в установленные сроки завершить весенне-полевые работы.
По его словам, более 60% населения страны проживает в селах. По итогам 2016 года сельское хозяйство составило 15% ВВП. Аграрный сектор является одним из основных направлений в сопряжении страны с ЕАЭС. По этой причине очень важны вопросы по подготовке к весенне-полевым работам.
"Фермера, прежде всего, интересуют вопросы производства и сбыта произведенной продукции. На основе этого Минсельхоз обязан разработать план и выяснить, сколько сырья есть на базах отечественных предприятий и куда они должны экспортироваться. Мы должны использовать все возможности, которые имеем и обязаны провести весенне-полевые работы в установленные агротехнические сроки. На сегодняшний день со стороны правительства делаются важные шаги по созданию благоприятных условий для фермеров и предпринимателей", - заявил С.Жээнбеков.
Как он отметил, со стороны правительства также проводится большая работа по обновлению технопарка страны. С 2011 года государство путем лизинга выдало фермерам 1 тыс 873 техники на более 2 млрд сомов за пять лет. Такого раньше не было.
Также глава правительства отметил работу Российско-кыргызского фонда развития. "На основе новой кредитной политики было одобрено 293 инвестиционных проекта. И уже начался запуск первых проектов. На днях в городе Токмок была открыта текстильная фабрика "Текстиль Транс". Стоит открыто признать, что РКФР вносит большой вклад в развитие сельского хозяйства. Более того, благодаря легким и долгосрочным кредитам начала подниматься сфера переработки", - сообщил глава правительства.

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