Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4273 (-0.0015) 
Евро: 74.0095 (-0.1023) 
Золото: 39.73 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сарпашев: кому-то не нравится, что выборы проходят чистоСарпашев: кому-то не нравится, что выборы проходят чистоПодготовка к капитальному ремонту. В Свердловском р-не демонтируют магазиныПодготовка к капитальному ремонту. В Свердловском р-не демонтируют магазины

На Иссык-Куле начали выдавать кредиты под 10% годовых для учителей средних школ

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/na-issyk-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409120-ru.html

Похожие новости

В Оше проведут работу по рационализации системы начального и среднего профобразования

Началась онлайн-конференция с главой ГСИН Таалайбеком Жапаровым

В Узбекистане началась массовая конфискация имущества за коммунальные долги

Крупный улов: в Иссык-Кульской области изъято почти 2 кг наркотиков

Главнокомандующий принял начальника Генштаба ВС КР

9 февраля 2017, 17:05       Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. Полномочный представитель правительства КР в Иссык-Кульской области Асхат Акибаев поддержал инициативу Иссык-Кульского микрокредитного агентства по выдаче под заработную плату беззалоговых кредитов под 10% годовых для учителей средних школ региона. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.
По информации директора микрокредитного агентства "Ысык-Көл" Каныбека Калмакиева, на данную кампанию заложено 7 млн сомов.
"Мы всецело поддерживаем инициативу Полномочного представителя Правительства КР в области Асхата Акибаева по развитию области и поэтому предложили проект, в котором учителя средних школ могут брать кредиты от 10 до 50 тыс. сомов, на эти цели мы предусмотрели 7 млн сомов", - отметил К. Калмакиев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум