На Иссык-Куле начали выдавать кредиты под 10% годовых для учителей средних школ

9 февраля 2017, 17:05 Комментарии

Бишкек, 9 февраля /Кабар/. Полномочный представитель правительства КР в Иссык-Кульской области Асхат Акибаев поддержал инициативу Иссык-Кульского микрокредитного агентства по выдаче под заработную плату беззалоговых кредитов под 10% годовых для учителей средних школ региона. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

По информации директора микрокредитного агентства "Ысык-Көл" Каныбека Калмакиева, на данную кампанию заложено 7 млн сомов.

"Мы всецело поддерживаем инициативу Полномочного представителя Правительства КР в области Асхата Акибаева по развитию области и поэтому предложили проект, в котором учителя средних школ могут брать кредиты от 10 до 50 тыс. сомов, на эти цели мы предусмотрели 7 млн сомов", - отметил К. Калмакиев.