Сарпашев: кому-то не нравится, что выборы проходят чисто

9 февраля 2017, 17:08 Комментарии

Ранее Генпрокуратура внесла премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову представление об освобождении Сарпашева от должности главы ГРС. Основанием, как считают в прокуратуре, стало его указание об исполнении решения суда об отмене ареста на недвижимое имущество на улице Скрябина, 45-45а. По версии ГП, недвижимость принадлежит доверенному лицу Максима Бакиева. Генпрокуратура обжаловала данное решение в кассационном порядке.

По мнению Тайырбека Сарпашева, политические оппоненты используют данную ситуацию, чтобы дискредитировать ГРС и его лично.

"Возможно, отдельные политики, которые готовятся к президентским выборам, считают, что ГРС может влиять на выборные процессы, имея биометрическую базу. Я не хочу называть их имена и делать бесплатную рекламу", - сказал Сарпашев.

Он заявил, что выборы проходят открыто и прозрачно. По словам главы ГРС, взброс бюллетеней, неправильный подсчет голосов и так называемые "карусели" остались в прошлом.

"Возможно, некоторым это не нравится и они видят опасность со стороны Сарпашева. Думают, я имею какую-то волшебную кнопочку и могу изменить ход выборного процесса", - предположил председатель ГРС.

Сарпашев считает, что его оппоненты и в дальнейшем будут использовать информацию об отмене ареста на имущество семьи Бакиевых.