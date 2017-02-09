У нас закон суров лишь к тем, кто не может дать взятку, — Эльмира Ибраимова

9 февраля 2017, 17:19 Комментарии

Пара слов об Эльмире Ибраимовой: до марта 2016-го она четыре года возглавляла Счетную палату, а значит, прекрасно знает, кто и каким образом распоряжается государственными деньгами.

Впрочем, это далеко не единственная солидная строчка в ее резюме: во времена правления Курманбека Бакиева она два года занимала пост вице-премьера, потом из-за критики в адрес президента попала в немилость. Видимо, и на сей раз Эльмира Ибраимова не собирается загадочно отмалчиваться: подслащенные пилюли - это точно не про нее!

- Иногда мне кажется, что чем больше люди знают об экономике Кыргызстана, тем сложнее им объяснить, что со всем этим делать. Вы, несомненно, знаете о ситуации многое. Чем, на ваш взгляд, надо заняться в первую очередь, чтобы расшевелить бизнес?

- Государству всегда требуются деньги, это понятно - нужно купить лекарства в больницы, выплатить пенсии пожилым и зарплаты бюджетникам. Есть много способов пополнить казну, увеличить поступления, но почему-то наша власть только собирает налоги. Судите сами: многочисленные правительственные совещания посвящены лишь тому, как выполнить планы по сборам. При этом о причинах недобора говорят лишь тогда, когда нужно найти причины для снятия с должности очередного неугодного руководителя.

Конечно, ведомства экономического блока, по идее, обязаны изучать и анализировать существующие проблемы. Вопросы развития экономики также задекларированы во всех программах, но... Как найти время на экономику, если еще надо выбрать шрифт для очередного отчета?

На практике ведомства, губернаторы и акимы лишь рапортуют в духе СССР: "Мы выработали столько-то продукции, вырастили столько-то пшеницы, пошили столько-то маек...". Смешно, честное слово! Думаю, переписывание искаженных данных статотчетности и восхваление собственных достижений еще не спасли ни одну экономику.

- Мы ведь говорим о свободной, рыночной экономике. Почему государство в принципе должно что-то делать в этом направлении?

- В любом случае рыночные механизмы саморегулирования срабатывают не всегда. Тут в игру должно вступать государство. В Кыргызстане же нет свободного рынка в классическом его понимании, соответственно властям надо действовать еще активнее. Мы должны обеспечить людям стабильность, правила должны быть понятны, инфляция разумна. Ах да, нельзя позволять спекулянтам из обменных пунктов и банков самовольно играть с курсом доллара.

Вообще, не так сложно произвести товар, как продать его. В борьбе за симпатии покупателей товары Made in KG нередко проигрывают. Почему? Проблем масса! У нас дорогое сырье - нарушены связи с поставщиками и потребителями; отсталые технологии - на новые не хватает денег; нет квалифицированных сотрудников...

Кроме того, в Кыргызстане работают главным образом небольшие предприятия. Это невыгодно: по законам экономики, чем меньше товара производит компания, тем дороже его себестоимость. Ситуация опасная: международные торговые гиганты могут в один момент выбросить небольшие компании с рынка.

При этом государство не принимает никаких антидемпинговых мер. В итоге банкротятся не только отдельные предприятия - вымирают целые секторы. Их место занимают зарубежные монополии и диктуют цены без какой-либо конкуренции со стороны отечественных производителей.

Сейчас мы даже сырье отдаем практически за бесценок. И выбора нет. Например, фермер может продать урожай картофеля перекупщику за копейки или выбросить его на свалку. Причем государство не продумывает политику по созданию обрабатывающих производств. Из того же картофеля можно делать, скажем, чипсы...

Предприниматели выживают как могут и проигрывают конкуренцию тем иностранным компаниям, которые ощущают государственную поддержку. Эти проблемы возникли не в одночасье, предприниматели о них чуть ли не кричали. Какой же была реакция госорганов? Мы все знаем - никакой!

- Вы отметили, что конкурентная среда в Кыргызстане нездоровая. С чем это связано и какие есть пути решения проблемы?

- Причина банальна - никто данной проблемой не занимается. Нездоровая конкурентная среда - отличная площадка для монополий. Нам нужно, во-первых, убрать из госслужбы всех бизнесменов, чтобы они не занимались лоббированием личных интересов. Во-вторых, наказания за нарушение правил игры должны стать неотвратимыми. В-третьих, стоит определить, по каким критериям оценивать деятельность государственных органов, чтобы и спрашивать с них в полную силу.

- О том, насколько неэффективно расходуются государственные гранты и кредиты, говорят давно. Но ведь и другими странами управляют обычные люди с обычными интересами. Где у нас идет сбой? Как заставить систему работать иначе?

- Эффективное государство организовано таким образом, что каждый его винтик является частью общей системы, работающей по строго оговоренным правилам. Отлаженная система сама выкидывает нарушителей. У нас, к великому сожалению, все наоборот. Люди, которые имеют поддержку властей, взяли за правило не соблюдать законы. Под действие законодательства попадают только те, кто не в состоянии дать взятку.

Это не только повсеместно, но уже и неприкрыто: депутаты прилюдно "наезжают" на патрульных милиционеров, которые посмели остановить их за нарушение правил. Избивают врачей, которые не уделили должного внимания "особенным пациентам". Все это искажает систему ценностей. В голове у чиновника закрепляется мысль: я могу продвинуться по службе, оказывая "нужные" услуги "нужным" людям. При этом сама работа - дело десятое.

Отсюда и вытекает нерациональное использование грантов и кредитов. Мы не продумываем инвестиционную политику, этим никто не занимается.

Даже президент в одном из своих интервью исчерпывающе объяснил наше отношение к внешним заимствованиям: "Надо брать, пока дают". А о том, что деньги нужно использовать эффективно и что будет дальше, он даже не упомянул.

- Закон "О государственном и негосударственном долге КР" устанавливает, что внешний долг не должен превышать 60 процентов ВВП. Действительно ли так страшно превысить эту планку?

- Печально, что у наших властей доминирует мнение: если до критической отметки еще далеко, надо поскорее занимать деньги - не страшно же! Даже основной государственный орган по контролю уровня госдолга - Министерство финансов - не сигнализирует об опасности увеличения темпов бездумных заимствований. Более того, министр финансов как-то обмолвился, что нужно набрать еще 500 миллионов долларов. Весьма вероятно, заявление было связано с тем, что срок действующей власти скоро истекает - необходимо срочно обеспечить ей политические и иные дивиденды.

Причем нет расчетов, насколько важен именно тот проект, на который берется кредит, каковы будут его результаты. Возможно, все специально делается так, чтобы никто не мог сопоставить затраты и результаты.

Статистически подтверждено, что две страны с одинаковыми объемами экономики, но разным уровнем качества политики могут обслуживать разные уровни госдолга: чем лучше государственное управление, тем проще потом платить по счетам. Потому для меня странно, когда министр финансов, который вроде должен быть одним из главных специалистов в этом вопросе, сравнивает долги Кыргызстана с долгами стран, имеющих крепкую экономику и качественное госуправление, - США, Японией, государствами Евросоюза. Причем он как бы забывает о странах СНГ, и это наводит на мысль, что министр пытается ввести общественность в заблуждение.

Ну и конечно, весьма печально осознавать уровень компетентности экспертов, готовивших президента к итоговой пресс-конференции 2016 года. Глава государства сравнил Кыргызстан и Казахстан по соотношению госдолга на душу населения. А ведь у нас разные масштабы, разные структуры экономики, разный потенциал по выплате долгов! Вот вам доказательство того, что все делается на скорую руку, чтобы скрыть от общества серьезность проблемы и преподнести действия властей только в положительном свете.

- Вы как-то сказали, что наиболее реалистичный вариант международных отношений для Кыргызстана - развивать сотрудничество в рамках ЕАЭС. Какие меры нужно принять, чтобы извлечь максимум пользы от партнерства со странами союза?

- Все возможности от интеграции в ЕАЭС еще не раскрыты. Во многом помешал глобальный экономический кризис, сказалось и бездействие госорганов, которые не подготовили бизнес к работе в союзе.

Яркий пример бездействия властей - система ветеринарных лабораторий. Пока продукция отечественного животноводства не оказалась взаперти, все только имитировали кипучую деятельность. А что мешало подготовиться заранее?

Сейчас надо налаживать связи с предприятиями стран-партнеров: строить логистику, организовывать сбыт, решать вопросы с сырьем. Нашим предпринимателям нужно быть реалистами и не ждать у моря погоды. Технические регламенты и требования к качеству продукции похоронят неэффективные производства, но позволят предприятиям, которые сумеют перестроиться, выйти на рынки даже за пределами ЕАЭС.

- Вы отметили, что назрела реформа системы занятости и труда. Как вы ее видите? Как можно создать больше рабочих мест в Кыргызстане?

- Без специалистов требуемой квалификации экономике страны просто не выжить. Проблемы производительности труда и профессионализма кадров долгие годы никого не волновали. Из бюджета финансируется обучение разных специалистов, но мало кто задается вопросом, нужно ли стране столько лингвистов и будет ли востребовано такое количество юристов.

Все это требует переосмысления роли государства в формировании трудовых ресурсов. Но как будет осуществляться данная работа, если текучесть кадров в самих ведомствах одна из высочайших в госсекторе? Единственно верный путь увеличения занятости - ориентация университетов именно на нужды работодателей. Это не только решит вопрос дефицита определенных кадров, но и сократит масштабы бесполезного штампования низкокачественной (в плане знаний) массы выпускников, пополняющих ряды безработных.

- Производительность сельского хозяйства, по данным Нацстаткома, каждый год снижается. Есть ли способ устроить "перезагрузку"?

- Аграрный сектор, учитывая его значимость, должен быть в фокусе внимания государства - это вопрос безопасности. Сейчас наши фермеры не защищены, они могут потерять все, что имеют, из-за одного неурожая.

Нужно разработать и внедрить систему государственного страхования неурожая. Это не только улучшит положение аграриев, но и оживит смежные секторы. Важно еще разработать стимул, чтобы фермеры объединялись в кооперативы, а также наладить интеграционные связи - с переработкой, системой хранения и сбыта.

- В любом случае, государство - это люди. Может, просто нужно что-то изменить в нас самих? Что, по-вашему, все мы делаем неправильно?

- Конечно, политика - это в первую очередь кадры. Сейчас вопрос, кого поставить на ту или иную должность, политизирован. Люди продвигаются по службе исходя из личной преданности и полезности. Как вы думаете, у сотрудников остается после этого желание развиваться, выступать с инициативами, делать свою работу хорошо?

Приоритеты в нашем обществе искажены. Чиновники мотивированы угождать своему руководству, а не работать эффективно. Руководство всех уровней заинтересовано только в извлечении личной выгоды. Бизнес чувствует растерянность и не видит перспектив. Простые граждане уже никому и ничему не верят. Растет общее циничное отношение ко всему.

Впрочем, нельзя недооценивать силу граждан и воспринимать текущее плачевное состояние госуправления в стране как нечто непреложное. Задайте себе вопрос: устраивает ли меня то, как государство относится к людям? Может, все-таки есть шанс изменить все к лучшему?