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Премьер-министр отметил плохую работу подрядчиков в проекте "Таза Суу"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409116-ru.html

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Правительство озвучило, почему АБР приостановил финансирование проектов, связанных с обеспечением питьевой водой

9 февраля 2017, 16:35       Комментарии

"Объекты, построенные подрядчиками проекта "Таза Суу" в течение 5 лет приходят в негодность", — заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства.
По его словам, в 34 селах были сданы в эксплуатацию объекты, которые построены на средства АБР, но они все уже не в рабочем состоянии.
"Система очистки воды в населенных пунктах на сегодня находится в плохом состоянии – 64% сел в дотации, в 33% сел на сегодня вообще водопроводной сети не было построено. На сегодня построенные объекты и 10 лет не выдерживают, это говорит о том, что качество проведенных работ не было проконтролировано", − заявил премьер.
Жээнбеков также отметил, что сколько бы не ремонтировали водопроводные трубы, во многих селах их состояние плохое.
"В связи с этим АБР приостановил выделение средств для строительства подобных проектов. Передайте органам об ответственности и о качестве объектов, пусть передадут в аппарат правительства информацию о проводимых работах", − сказал он.

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