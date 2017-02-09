Премьер-министр отметил плохую работу подрядчиков в проекте "Таза Суу"

9 февраля 2017, 16:35 Комментарии

"Объекты, построенные подрядчиками проекта "Таза Суу" в течение 5 лет приходят в негодность", — заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства.

По его словам, в 34 селах были сданы в эксплуатацию объекты, которые построены на средства АБР, но они все уже не в рабочем состоянии.

"Система очистки воды в населенных пунктах на сегодня находится в плохом состоянии – 64% сел в дотации, в 33% сел на сегодня вообще водопроводной сети не было построено. На сегодня построенные объекты и 10 лет не выдерживают, это говорит о том, что качество проведенных работ не было проконтролировано", − заявил премьер.

Жээнбеков также отметил, что сколько бы не ремонтировали водопроводные трубы, во многих селах их состояние плохое.

"В связи с этим АБР приостановил выделение средств для строительства подобных проектов. Передайте органам об ответственности и о качестве объектов, пусть передадут в аппарат правительства информацию о проводимых работах", − сказал он.